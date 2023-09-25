Украина и Канада подписали обновленное соглашение о свободной торговле — Finance.ua

Украина и Канада подписали обновленное соглашение о свободной торговле Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Украина и Канада подписали обновленное соглашение о свободной торговле

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду были подписаны двусторонние документы.

В частности, Глава Украинского государства и глава канадского правительства подписали обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Документ будет помогать созданию нового благоприятного климата для экономических отношений между двумя странами, для развития торговли товарами и услугами, инвестиций, формирования развитой конкурентоспособной рыночной экономики в соответствии с национальными приоритетами, развития ее ключевых отраслей, осуществления системных реформ и повышения общего благосостояния населения.

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Также в присутствии Владимира Зеленского и Джастина Трюдо подписан меморандум о сотрудничестве между ЧАО «Укргидроэнерго» и канадской «Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед» по сотрудничеству в строительстве гидроэлектростанций в Украине.

Документ предусматривает проработку возможного участия канадской AECON в строительстве Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС.

Меморандум скрепили подписями генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота и основатель и глава «Эйкон Групп Инкорпорейтед» Джон М. Бек.

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УНН По материалам:

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