Топ-5 партнеров Украины во внешней торговле (инфографика) — Finance.ua
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Топ-5 партнеров Украины во внешней торговле (инфографика)

Казна и Политика
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Итоги внешней торговли товарами за 8 месяцев 2023 года.
По данным Гостаможслужбы, в январе-августе 2023 г. основные показатели внешней торговли товарами были следующими, пишет thepage.
Экспорт товаров — $24,5 млрд (уменьшился на $4,5 млрд или на 15% к аналогичному периоду 2022 года);
Импорт товаров — $41,1 млрд (увеличился на $6,5 млрд или на 19%);
Товарооборот — $57,5 млрд (увеличился на $2,1 млрд или на 3%).
Дефицит торговли — $16,6 млрд (увеличился на $11 млрд долл. или в 3 раза).

Топ — 3 товарные группы по объему экспорта:

Агросырье и продовольственные товары — $14,6 млрд (рост на $1,2 млрд долл. или на 9% против 8 месяцев 2022 года);
Металлы и изделия из них — $2,7 млрд (уменьшение на $2 млрд долл. или на 43%);
Машины, оборудование, транспорт — $2,1 млрд (уменьшение на $0,9 млрд или на 30%).

Топ — 3 товарные группы по объему импорта:

Машины, оборудование, транспорт — $12,3 млрд (рост на 29% или на $2,7 млрд к аналогичному периоду 2022 года);
Продукция химпрома — $7,4 млрд (рост на 18% или $1,1 млрд);
Топливно-энергетические товары — $7,1 млрд (уменьшение на 18% или $1,6 млрд).

Торговля с ЕС:

Экспорт в страны ЕС — $15,7 млрд, что составляет 63,6% всего экспорта в январе-августе 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в ЕС сократился на 12% («минус» $2,1 млрд).
Импорт из стран ЕС — $21,1 млрд, что составляет 51,3% всего импорта за отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году импорт из ЕС вырос на 26% (+$4,4 млрд).
Сальдо торговли со странами ЕС — «минус» $5,4 млрд (против +$1,1 млрд за 8 месяцев 2022 года).
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Топ-5 партнеров Украины во внешней торговле (инфографика)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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