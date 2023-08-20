Дефицит внешней торговли Украины товарами в I полугодии вырос в четыре раза — Госстат Сегодня 18:12

Дефицит внешней торговли Украины товарами в I полугодии вырос в четыре раза — Госстат

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2023 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $11,040 млрд с $2,578 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-июнем 2022 года сократился на 14,3% — до $19,407 млрд, тогда как импорт вырос на 20,7% - до $30,447 млрд.

Госстат уточнил, что в июне-2023 по сравнению с маем-2023 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 2,8% - до $3,135 млрд, а импорта — на 4,4%, до $5,008 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне-2023 было отрицательным и составило $1,874 млрд, тогда как в предыдущем месяце оно также было отрицательным — $2,012 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии составил 0,64 (в январе-июне 2022 — 0,90).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 224 стран мира.

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