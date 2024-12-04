Украина и государства ЕАСТ согласовали обновление соглашения о свободной торговле — Finance.ua

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Украина и государства ЕАСТ согласовали обновление соглашения о свободной торговле

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Украина и государства ЕАСТ согласовали обновление соглашения о свободной торговле
Украина и государства ЕАСТ согласовали обновление соглашения о свободной торговле
Украина и государства Европейской ассоциации свободной торговли закончили переговоры по модернизации соглашения о свободной торговле.
Об этом сообщили в Минэкономики Украины.
2 декабря 2024 года Украина и ЕАСТ — Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария — завершили переговоры по модернизации соглашения о свободной торговле.
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Процесс завершили во время встречи глав делегаций, Украину на ней представлял торгпред Тарас Качка, а государства ЕАСТ — Свейн К. Эйнарссон, представитель государства ЕАСТ, директор департамента торговых соглашений Министерства иностранных дел Исландии.
В соглашение войдут новые разделы о цифровой торговле, малых и средних предприятиях, торговле и устойчивом развитии, а также пересмотренные положения относительно торговли товарами, санитарных и фитосанитарных мер, упрощения процедур торговли, государственных закупок, технического сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности.
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Стороны также пересмотрели доступ к рынку товаров, либерализовав торговлю отдельными товарными категориями, что должно обеспечить больший доступ к рынкам для бизнеса с обеих сторон.
Стороны договорились начать совместную юридическую вычитку как существующих, так и новых положений соглашения, после чего приступят к подготовке к его подписанию.
Работа по обновлению соглашения продолжалась с лета 2023 года.
По материалам:
Європейська правда
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