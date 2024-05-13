ЕС еще на год продлил режим беспошлинной торговли с Украиной — Finance.ua

ЕС еще на год продлил режим беспошлинной торговли с Украиной Сегодня 17:29

ЕС еще на год продлил режим беспошлинной торговли с Украиной

Совет ЕС окончательно одобрил продление автономных торговых мер для Украины, которые предусматривают приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Приостановление таможенных пошлин и квот для украинского экспорта в ЕС будет продлено на еще один год в соответствии с сегодняшним решением Совета ЕС и голосованием в Европейском парламенте от 23 апреля. Таким образом, ЕС еще раз подтвердил выполнение обязательств поддерживать Украину так долго, как будет необходимо», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как отмечается, автономные торговые мероприятия (АТМ) применились с июня 2022 года. В то же время они учитывают некоторую обеспокоенность в Европе. В частности, ввиду существенного увеличения импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС в 2022 и в 2023 годах, обновленные АТМ содержат усиленные защитные механизмы. Это позволяет применять быстрые корректирующие меры в случае существенных нарушений на рынке ЕС, одной или нескольких стран — членов Сообщества. Дополнительные защитные меры могут быть применены к таким товарам как куриные яйца, курятина, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед. Предохранители будут автоматически применяться, если объем импорта этих товаров будет достигать среднего ежегодного объема импорта из Украины в ЕС в период с 1 июля 2021 по 31 декабря 2023 года.

Европейская комиссия также проводит консультации с Украиной по статье 29 Соглашения об ассоциации ЕС-Украина с тем, чтобы согласовать более длительные временные рамки для дальнейшей тарифной либерализации на основе взаимности.

Этот процесс должен обеспечить стабильные рамочные условия для торговли как в Украине, так и в ЕС, для фермеров и бизнеса. Эти меры являются важным шагом к восстановлению Украины и ее дальнейшей интеграции во внутренний рынок ЕС.

Обновленные АЗТ вступят в силу 6 июня и будут действовать до 5 июня 2025 года.

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