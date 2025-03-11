Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры: на что направят €200 млн — Finance.ua

Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры: на что направят €200 млн Сегодня 09:17 — Казна и Политика

Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры: на что направят €200 млн

Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры в рамках соглашения на €200 млн, заключенного в октябре 2024 года в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Во время визита первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко в Париж стороны совместно проработали десятки заявок, и правительство утвердило первые 19 проектов на заседании Стратегического инвестиционного совета.

Читайте также Какие отрасли станут драйверами экономического восстановления

Это проекты в сфере здравоохранения, энергетики, инфраструктуры, гуманитарного разминирования и других направлений. Все отобранные проекты будут реализованы в сроки — от 5 до 16 месяцев.

«Мы благодарны Франции за стратегическое партнерство. Это соглашение предоставляет Украине 200 миллионов евро через Фонд для Украины, которые будут направлены на восстановление критической инфраструктуры. Из них 60 миллионов уйдут на поддержку энергетики. Программа имела большое внимание со стороны частного сектора. Общее же количество проектов, подавшихся на финансирование, достигло 600 млн евро. Это существенно превышает предусмотренный объем финансирования, поэтому мы надеемся на расширение сотрудничества», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Читайте также Италия выделит средства на восстановление энергосектора Украины

По словам Свириденко, это соглашение значительно усилит энергетический потенциал нуждающихся в помощи городов. Среди них — Харьков, Кривой Рог, Запорожье и другие регионы. Финансирование позволит модернизировать устаревшую инфраструктуру, внедрить цифровые решения, восстановить поврежденные объекты, диверсифицировать источники энергии и перейти в зеленую энергетику.

«Восстановление инфраструктуры — наша общая задача. Разрушения колоссальные. По оценкам RDNA, на реконструкцию Украине нужно 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия. Наибольшие потери понесли жилые здания, социальная инфраструктура, энергетика, транспорт, логистика и промышленность. Поэтому часть грантовых средств будет направлена ​​именно на эти направления», — отметила Свириденко.

Читайте также Приоритеты восстановления Украины: Правительство утвердило секторальные портфели публичных инвестиционных проектов

Также деньги пойдут на гуманитарное разминирование. Это важно для восстановления хозяйственной деятельности в прифронтовых и деоккупированных регионах. Украина остается самой заминированной страной в мире. Более 138 000 кв. км ее территории загрязнены взрывоопасными предметами — это почти четверть площади Франции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.