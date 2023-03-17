Украина и ЕС продлили еще на год действие «транспортного безвиза» — Finance.ua

Украина и ЕС продлили еще на год действие «транспортного безвиза» Сегодня 08:34 — Казна и Политика

Украина и ЕС продлили еще на год действие «транспортного безвиза»

Действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок пролонгировано до 30 июня 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что документ, подписанный в июне 2022 года, упразднил необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

Соответствующая договоренность была достигнута на первом заседании Совместного комитета Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

«За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. И это далеко не предел нашего роста. Вместе с европейскими партнерами мы развиваем необходимую логистическую инфраструктуру на границе. В частности, с начала полномасштабного вторжения открыли 2 новых пункта пропуска на границе Румынией, а также пункт контроля на временной инфраструктуре для пропуска пустых грузовых транспортных средств на границе с Польшей. Кроме того, расширили пропускную способность пункта „Краковец — Корчевая“ и упорядочили работу пункта „Ягодин — Дорогуск“ на границе с Польшей», — отметил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры.

По его словам, эффективная реализация «транспортного безвиза» приближает Украину к главной внешнеполитической цели — обретению членства в ЕС.

После подписания Соглашения в июне 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само количество пересечений — на 43%.

Соглашение также упрощает процедуру признания водительских документов. Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Напомним, Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом было подписано 29 июня 2022 года. Оно позволило избежать торможения экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

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