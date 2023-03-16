Шмыгаль назвал достижения Украины за год «энергетического безвиза» — Finance.ua

Шмыгаль назвал достижения Украины за год «энергетического безвиза» Сегодня 15:14 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал достижения Украины за год «энергетического безвиза»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что сегодня год как Украина стала частью европейской энергосети ENTSO-E.

Об этом говорится в его сообщении в Телеграме

«Сегодня ровно год как Украина стала частью европейской энергосети ENTSO-E. Энергетический безвиз стал значительной поддержкой европейских партнеров и помог нам выстоять под ракетными атаками», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что синхронизация энергосистем Украины и ЕС — это также большой вклад в общую европейскую энергетическую безопасность.

«Мы навсегда лишили россию влияния на энергосистему нашей страны», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, доступ к большому европейскому рынку позволил украинским энергетикам привлечь средства и подготовиться к сложному отопительному сезону, а украинской промышленности — работать даже во время дефицита в системе, вызванной обстрелами россии.

Как сообщалось, 16 марта 2022 года Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала членом «энергетического Евросоюза», то есть присоединилась к европейской энергетической системе ENTSO-E.

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Укрінформ По материалам:

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