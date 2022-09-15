Украина уже заключила четыре «безвиза» с ЕС, еще четыре — получит в ближайшей перспективе — Шмыгаль Сегодня 08:45 — Казна и Политика

Украина уже заключила четыре «безвиза» с ЕС, еще четыре — получит в ближайшей перспективе — Шмыгаль, www.kmu.gov.ua

У Украины есть амбициозная цель — через два года быть готовой к членству в Европейском Союзе.

Об этом 14 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции с украинскими журналистами в Киеве.

По словам главы украинского правительства, то, что наше государство до войны планировало сделать за два года в сфере евроинтеграции, удалось сделать за последние 6 месяцев.

«С начала полномасштабной войны Украина получила четыре „безвиза“ с ЕС и еще четыре — получит в ближайшей перспективе. Наша энергосистема теперь часть европейской, и Украина уже зарабатывает миллиарды гривен на экспорте электроэнергии в страны ЕС — это энергетический „безвиз“. Мы получили экономический „безвиз“ или освобождение продукции украинского бизнеса от всех тарифов и квот. Транспортный „безвиз“ или либерализация автомобильных перевозок уже тоже работает, что экономит бизнесу время и деньги на логистике. С 1 октября заработает таможенный „безвиз“, что позволит еще больше интегрировать нашу таможню с европейской», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что Украина в ближайшие полгода получит промышленный «безвиз», что позволит экспортировать нашу промышленную продукцию в Европу по украинским сертификатам.

Кроме того, правительство работает над присоединением Украины к Единому роуминговому пространству ЕС, единому платежному пространству SEPA и интеграции в европейский цифровой рынок.

Премьер-министр также отметил, что Президент Украины, Кабинет Министров и Верховная Рада сформировали четкую дорожную карту для ускорения евроинтеграции.

«Это позволит нам в начале следующего года перейти к конкретной процедуре переговоров по членству. Темпы изменений, которые мы сейчас демонстрируем, позволяют формировать ожидания, что через два года мы будем полностью готовы к членству в Европейском Союзе», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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