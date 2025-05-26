Украина и ЕС готовят переговоры о новом торговом соглашении — Finance.ua
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Украина и ЕС готовят переговоры о новом торговом соглашении

Казна и Политика
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Украина и ЕС готовят переговоры о новом торговом соглашении
Украина и ЕС готовят переговоры о новом торговом соглашении
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что Варшава удовлетворена возобновлением квот на импорт агропродукции из Украины в ЕС с 6 июня 2025 года. В дальнейшем между Европейским Союзом и Украиной начинаются переговоры по новому торговому соглашению, а их ход будет зависеть от ситуации на фронте.
Об этом Чеслав Секерский заявил перед заседанием Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.
«Сейчас мы возвращаемся к товарообмену, предусмотренному Соглашением об ассоциации. Эти объемы очень выгодны для нас, поскольку квоты (на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. — Ред.) очень низкие», — заявил Секерский.
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В торговле ЕС с Украиной должно быть «сохранено равновесие», а Украина должна начать производить агропродукцию по европейским стандартам, считает Секерский.
«Польские фермеры и польские потребители также поддерживают то, чтобы эти товары в качественном отношении соответствовали товарам, которые мы производим в Европе», — подчеркнул Секерский.
Польский министр добавил, что это приведет к «росту цен на украинские товары» в ЕС.
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«Если они не будут использовать все запрещенные в Евросоюзе средства, а они их сейчас используют, то производственные затраты также возрастут», — констатировал Секерский.
Министр добавил, что сейчас идет подготовительная фаза к переговорам по заключению нового торгового соглашения между ЕС и Украиной, которые будет вести Еврокомиссия. Их течение будет зависеть также от ситуации на фронте.
«Надо учитывать, что в зависимости от военной ситуации дискуссия о степени открытости и либерализации европейского рынка для украинских товаров может носить разный характер», — отметил польский министр.
По материалам:
ua.news
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