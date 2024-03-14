Украина хочет достроить нефтепровод в Польшу — Finance.ua

Украина хочет достроить нефтепровод в Польшу Сегодня 05:00 — Энергетика

На заседании украинско-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили вопросы диверсификации маршрутов поставки нефти на европейский рынок, в частности достройку нефтепровода «Броды — Адамова Застава».

Об этом сообщила пресс-служба «Укртранснефти».

Генеральный директор АО «Укртранснафта» Владимир Цепенда отметил необходимость создания совместной межправительственной рабочей группы по вопросам поддержки реализации проекта строительства нефтепровода «Броды — Адамова Застава» с привлечением профильных министерств Украины и Польши и при участии представителей НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укртранснафта», PERN SA и ООО «МТП «Сарматиа».

«В этом контексте стороны продолжают выражать заинтересованность в решении ключевых вопросов, что позволит завершить строительство нефтепровода „Броды — Адамова Застава“ в течение двух-трех лет», — говорится в сообщении «Укртранснафты».

Сообщается, что проект будет предусматривать транспортировку нефти в реверсном и аверсном направлениях (из Гданьска через Плоцк и Адамову Заставу в Броды и из Бродов в Адамову Заставу соответственно), что обеспечит дополнительные инфраструктурные возможности для поставки нефтяного сырья из диверсифицированных источников на рынки Германии. Этот маршрут позволит при необходимости организовать поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Словакии, Чехии и Венгрии.

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«Укртранснафта» в последнее время активизировала усилия по продвижению проекта «Броды — Адамова Застава», отмечают в компании.

В частности, в течение 2022−2023 гг. компания провела несколько раундов консультаций с заинтересованными сторонами. В рамках Международной конференции по вопросам восстановления Украины (июль 2022 г., г. Лугано, Швейцария) на самом высоком уровне был представлен План восстановления Украины, в который включили реализацию проекта «Броды — Адамова Застава».

Проект «Броды — Адамова Застава» стал еще более насущным ввиду беспрецедентных вызовов безопасности энергопоставок в Украину и в страны региона из-за российской военной агрессии против Украины и фактической блокировки поставок нефти из бассейна Черного моря, отмечают в «Укртранснафте».

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