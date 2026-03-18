Украина готовится к возобновлению авиаперелетов Сегодня 07:31

Рабочая группа будет работать над возобновлением работы аэропортов

В Украине была создана рабочая группа, которая будет работать над возобновлением работы аэропортов.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Что это значит

Рабочая группа будет работать как консультативно-совещательный орган Минразвития. Она будет разрабатывать безопасные практические рекомендации для поэтапного возобновления полетов гражданских самолетов после открытия воздушного пространства.

Фокус группы — на вопросах:

защиты авиационной инфраструктуры,

безопасности гражданской авиации в условиях военного положения и после его завершения.

Возглавил рабочую группу заместитель министра Сергей Деркач. Также в нее вошли представители Минразвития, Агентства восстановления, Госавиаслужбы, ГСЧС, Воздушных сил, директор «Украэроруха» Андрей Ярмак и руководители аэропортов «Борисполь», «Киев» и «Львов».

Напомним, Finance.ua писал , что в феврале 2026 года генеральный директор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский заявил, что объект будет готов возобновить работу на прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца после того, как в Украине будет открыто воздушное пространство.

через шесть недель после наступления устойчивого мира и признания воздушного пространства страны безопасным. Ранее мы сообщали , что польская авиакомпания LOT объявила о готовности возобновить полеты в Украинуи признания воздушного пространства страны безопасным.

Кроме того, о готовности возвращаться в Украину заявил генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири. По его словам, на возобновление полетов после окончания войны потребуется от 4 до 6 недель. После этого лоукостер будет готов вернуться в Украину.

