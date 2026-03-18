Украина готовится к возобновлению авиаперелетов
В Украине была создана рабочая группа, которая будет работать над возобновлением работы аэропортов.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Что это значит
Рабочая группа будет работать как консультативно-совещательный орган Минразвития. Она будет разрабатывать безопасные практические рекомендации для поэтапного возобновления полетов гражданских самолетов после открытия воздушного пространства.
Фокус группы — на вопросах:
- защиты авиационной инфраструктуры,
- безопасности гражданской авиации в условиях военного положения и после его завершения.
Возглавил рабочую группу заместитель министра Сергей Деркач. Также в нее вошли представители Минразвития, Агентства восстановления, Госавиаслужбы, ГСЧС, Воздушных сил, директор «Украэроруха» Андрей Ярмак и руководители аэропортов «Борисполь», «Киев» и «Львов».
Напомним, Finance.ua писал, что в феврале 2026 года генеральный директор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский заявил, что объект будет готов возобновить работу на прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца после того, как в Украине будет открыто воздушное пространство.
Ранее мы сообщали, что польская авиакомпания LOT объявила о готовности возобновить полеты в Украину через шесть недель после наступления устойчивого мира и признания воздушного пространства страны безопасным.
Кроме того, о готовности возвращаться в Украину заявил генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири. По его словам, на возобновление полетов после окончания войны потребуется от 4 до 6 недель. После этого лоукостер будет готов вернуться в Украину.
