Украина ежедневно недополучает 20 миллионов по вине Укрэнерго — НКРЭКУ Сегодня 20:13 — Энергетика

Украина ежедневно недополучает 20 миллионов по вине Укрэнерго — НКРЭКУ

НКРЭКУ обвинила Укрэнерго в непредоставлении проекта договора о проведении аукционов между Украиной и Словакией, из-за чего наше государство ежедневно недополучает около 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии , осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Сегодня на заседании регулятор должен был согласовать проект договора о проведении аукционов между Украиной и Словакией для скорейшего возобновления экспорта украинской электроэнергии. Но в настоящее время НЭК „Укрэнерго“ не предоставила НКРЭКУ договор, согласованный со словацкой стороной», — сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский во время заседания комиссии.

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Он отметил, что неделю назад именно на встрече с представителем Еврокомиссии и руководством Секретариата Энергетического Сообщества, на которой присутствовали ОСП двух стран, была достигнута договоренность о дальнейших действиях по урегулированию вопроса экспорта, а именно подготовки совместного документа, который сегодня должны были утвердить.

«Хочу отметить, что все договоренности были зафиксированы протокольно. В то же время, вопреки этому, НЭК „Укрэнерго“ не выполнила возложенное на нее законом обязательство, в результате чего Украина ежедневно недополучает около 20 млн грн от экспорта электроэнергии в Словакию», — добавил глава регулятора.

Как сообщалось, с 21 апреля Украина приостановила экспорт электроэнергии в Словакию, начавшийся 17 апреля.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляла, что проведет внеплановую невыездную проверку соблюдения ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и лицензионных условий передачи электрической энергии

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Укрінформ По материалам:

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