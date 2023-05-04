Украина ежедневно недополучает 20 миллионов по вине Укрэнерго — НКРЭКУ — Finance.ua
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Украина ежедневно недополучает 20 миллионов по вине Укрэнерго — НКРЭКУ

Энергетика
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Украина ежедневно недополучает 20 миллионов по вине Укрэнерго — НКРЭКУ
Украина ежедневно недополучает 20 миллионов по вине Укрэнерго — НКРЭКУ
НКРЭКУ обвинила Укрэнерго в непредоставлении проекта договора о проведении аукционов между Украиной и Словакией, из-за чего наше государство ежедневно недополучает около 20 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
«Сегодня на заседании регулятор должен был согласовать проект договора о проведении аукционов между Украиной и Словакией для скорейшего возобновления экспорта украинской электроэнергии. Но в настоящее время НЭК „Укрэнерго“ не предоставила НКРЭКУ договор, согласованный со словацкой стороной», — сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский во время заседания комиссии.
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Он отметил, что неделю назад именно на встрече с представителем Еврокомиссии и руководством Секретариата Энергетического Сообщества, на которой присутствовали ОСП двух стран, была достигнута договоренность о дальнейших действиях по урегулированию вопроса экспорта, а именно подготовки совместного документа, который сегодня должны были утвердить.
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«Хочу отметить, что все договоренности были зафиксированы протокольно. В то же время, вопреки этому, НЭК „Укрэнерго“ не выполнила возложенное на нее законом обязательство, в результате чего Украина ежедневно недополучает около 20 млн грн от экспорта электроэнергии в Словакию», — добавил глава регулятора.
Как сообщалось, с 21 апреля Украина приостановила экспорт электроэнергии в Словакию, начавшийся 17 апреля.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляла, что проведет внеплановую невыездную проверку соблюдения ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и лицензионных условий передачи электрической энергии

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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