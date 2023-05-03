Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения «зеленой» электроэнергии — Finance.ua

Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения «зеленой» электроэнергии Сегодня 15:15 — Энергетика

Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения «зеленой» электроэнергии

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект 9011-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины», который, в частности, предусматривает гарантии происхождения «зеленой» электроэнергии.

Об этом сообщил в Facebook глава парламентского Комитета по вопросам энергетики, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус.

По его словам, законопроект является доработанной комитетской версией законопроектов 9011, 9011-1, 9011-2, 9012, 9012-1 и 9213.

«Проект закона 9011-д направлен на развитие малой распределенной генерации, в частности, на стороне потребителя. В 2023 году ожидается запуск более 5000 новых объектов генерации (из них большая часть на стороне потребителя) совокупной мощностью более 500 МВт», — написал Герус.

По словам нардепа, документ предусматривает установление гарантии происхождения «зеленой» электроэнергии.

«Это действенный инструмент, который позволит избежать дополнительного налогообложения наших товаров при ввозе в страны ЕС с 2026 года. Ведь гарантии происхождения подтвердят „зеленый“ статус украинской электроэнергии, которая производится из возобновляемых источников (солнце, ветер, биомасса, биогаз, ГЭС) и освободят от ввозного налога производимые с ее использованием товары», — объяснил Герус.

Также предусмотрено право (не обязанность) производителям «зеленой» электроэнергии самостоятельно (а не через «Гарантированного Покупателя») продавать свою электроэнергию на рынке, а доплату будет производить «Гарантированный Покупатель».

«Доплата определяется как разница между „зеленым“ тарифом и рыночной ценой (так называемый Feed-in-Premium). Таким образом, производители из ВИЭ будут вправе самостоятельно работать на рынке, и это будет способствовать развитию рынка, увеличит количество игроков на рынке и улучшит конкуренцию», — добавил нардеп.

Также законопроектом предусмотрен дополнительный стимул для распределенной генерации на стороне потребителя — механизм самопроизводства.

«Вводится возможность для потребителей устанавливать у себя объекты электрогенерации, а неизрасходованные излишки электроэнергии можно будет отпускать в сеть по свободным рыночным ценам. Таким образом, мы повысим устойчивость энергосистемы за счет увеличения количества генерирующих установок», — рассказал Герус.

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Нардеп добавил, что законопроект предусматривает еще ряд норм, способствующих развитию «зеленой» энергетики:

Сохранение стимулов для ВЭС, малых СЭС до конца 2023 г. и долгосрочное сохранение стимулов для малых домашних СЭС. Введение настройки Net Billing для домохозяйств.

Право (не обязанность) объектов ВИЭ продавать электроэнергию на соседние предприятия по договорным ценам в периоды аварийных или плановых ограничений в энергосистеме.

Возможность инвесторам устанавливать генерацию на территории предприятий-потребителей с последующей поставкой электроэнергии для нужд этих предприятий по договорным ценам.

Возможность «Гарантированного Покупателя» экспортировать украинскую «зеленую» электроэнергию (на общерыночных условиях). За счет вырученных от экспорта средств будет частично покрываться оплата «зеленого» тарифа. Это поможет более эффективно продавать электроэнергию в период профицитов.

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Економічна Правда По материалам:

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