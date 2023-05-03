Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения «зеленой» электроэнергии — Finance.ua

Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения «зеленой» электроэнергии
Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект 9011-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины», который, в частности, предусматривает гарантии происхождения «зеленой» электроэнергии.
Об этом сообщил в Facebook глава парламентского Комитета по вопросам энергетики, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус.
По его словам, законопроект является доработанной комитетской версией законопроектов 9011, 9011-1, 9011-2, 9012, 9012-1 и 9213.
«Проект закона 9011-д направлен на развитие малой распределенной генерации, в частности, на стороне потребителя. В 2023 году ожидается запуск более 5000 новых объектов генерации (из них большая часть на стороне потребителя) совокупной мощностью более 500 МВт», — написал Герус.
По словам нардепа, документ предусматривает установление гарантии происхождения «зеленой» электроэнергии.
«Это действенный инструмент, который позволит избежать дополнительного налогообложения наших товаров при ввозе в страны ЕС с 2026 года. Ведь гарантии происхождения подтвердят „зеленый“ статус украинской электроэнергии, которая производится из возобновляемых источников (солнце, ветер, биомасса, биогаз, ГЭС) и освободят от ввозного налога производимые с ее использованием товары», — объяснил Герус.
Также предусмотрено право (не обязанность) производителям «зеленой» электроэнергии самостоятельно (а не через «Гарантированного Покупателя») продавать свою электроэнергию на рынке, а доплату будет производить «Гарантированный Покупатель».
«Доплата определяется как разница между „зеленым“ тарифом и рыночной ценой (так называемый Feed-in-Premium). Таким образом, производители из ВИЭ будут вправе самостоятельно работать на рынке, и это будет способствовать развитию рынка, увеличит количество игроков на рынке и улучшит конкуренцию», — добавил нардеп.
Также законопроектом предусмотрен дополнительный стимул для распределенной генерации на стороне потребителя — механизм самопроизводства.
«Вводится возможность для потребителей устанавливать у себя объекты электрогенерации, а неизрасходованные излишки электроэнергии можно будет отпускать в сеть по свободным рыночным ценам. Таким образом, мы повысим устойчивость энергосистемы за счет увеличения количества генерирующих установок», — рассказал Герус.
Нардеп добавил, что законопроект предусматривает еще ряд норм, способствующих развитию «зеленой» энергетики:
- Сохранение стимулов для ВЭС, малых СЭС до конца 2023 г. и долгосрочное сохранение стимулов для малых домашних СЭС. Введение настройки Net Billing для домохозяйств.
- Право (не обязанность) объектов ВИЭ продавать электроэнергию на соседние предприятия по договорным ценам в периоды аварийных или плановых ограничений в энергосистеме.
- Возможность инвесторам устанавливать генерацию на территории предприятий-потребителей с последующей поставкой электроэнергии для нужд этих предприятий по договорным ценам.
- Возможность «Гарантированного Покупателя» экспортировать украинскую «зеленую» электроэнергию (на общерыночных условиях). За счет вырученных от экспорта средств будет частично покрываться оплата «зеленого» тарифа. Это поможет более эффективно продавать электроэнергию в период профицитов.
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