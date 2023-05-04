В Украине создадут фонд для программ энергоэффективности — Finance.ua

В Украине создадут фонд для программ энергоэффективности Сегодня 11:16 — Энергетика

В Украине создадут фонд для программ энергоэффективности

Со следующего года в Украине заработает Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, который будет наполняться за счет уплаченного экологического налога на выбросы СО2.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. По словам вице-премьера Александра Кубракова, создание фонда даст сигнал международным партнерам, что Украина развивается по европейским принципам, в частности по уменьшению выбросов СО2 и инвестиций в энергоэффективность.

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В министерстве объясняют, что роль фонда состоит в наличии надежного и защищенного законом источника средств для реализации программ энергоэффективности, уменьшения выбросов СО2 и поддержки альтернативных источников энергии.

Как будет происходить наполнение Фонда

Наполнение Фонда будет происходить по принципу «загрязнитель платит»: в него будет поступать экологический налог на выбросы СО2. То есть прежде всего фонд будет пополняться на средства крупных промышленных предприятий.

Также планируется привлечение международных кредитов и грантов, и продолжается поиск международных партнеров для привлечения к работе фонда и запуска новых программ.

Все эти средства, говорят в правительстве, пойдут на внедрение новых технологий для уменьшения выбросов и термомодернизации домов.

По словам главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Анны Замазеевой, фонд будет финансировать проекты по энергоэффективности как для населения, так и для бизнеса.

В Национальном плане действий по энергоэффективности Украина предусматривает до 2030 года снижение конечного энергопотребления на 17%. А также на 65% уменьшение выбросов СО2 по сравнению с 1990 годом, что определено в Национальном вкладе Украины в Парижское соглашение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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