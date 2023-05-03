Шаг к энергонезависимости. Эрдоган заявил об открытии нового месторождения нефти — Finance.ua

Шаг к энергонезависимости. Эрдоган заявил об открытии нового месторождения нефти
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки.
Об этом пишет CNN Türk.
«Мы нашли нефть с ежедневным производством 100 тысяч баррелей у Джуди Габари», — говорится в заявлении.
По его словам, страна сможет выйти на мощность 100 тысяч баррелей в сутки со 100 скважинами. С ежедневным производством 80 000 баррелей нефти страна делает новый шаг к энергетической независимости.
«Несомненно, что запас, который покроет 1/10 суточного потребления, пойдет на пользу нашему народу», — добавил президент Турции.
Напомним, Кабинет Министров Украины по представлению Министерства энергетики одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года.
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