«Газпром» остановил подачу газа в одну из «дружественных стран» — Finance.ua
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«Газпром» остановил подачу газа в одну из «дружественных стран»

Энергетика
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«Газпром» остановил подачу газа из россии в Армению по магистральному газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье» в связи с ремонтными работами.
Как сообщает «Газпром Армения», на период проведения ремонтных работ газоснабжение потребителей республики будет производиться за счет внутренних резервов. Ограничения потребителей не предусматриваются. Возобновить подачу горючего планируют 4 мая.
«С 08:00 1 мая до 20:00 4 мая на магистральном газопроводе „Северный Кавказ — Закавказье“ на территории Ставропольского края будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет прекращена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу», — говорится в сообщении компании.

Российский газ и позиция Армении

Газопровод «Северный Кавказ — Закавказье» протяженностью 612 км был введен в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода 1,8 млрд куб. м в год.
15 апреля 2022 г. Армения перешла на оплату российского газа рублями. Представитель «Газпрома» подтвердил такой контракт с Ереваном. Как заявил министр экономики Армении Ваган Керобян, цена будет зафиксирована в долларах, а оплата будет производиться в рублях.
По материалам:
УНІАН
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