Украина экспортировала еще 115 тысяч тонн зерна морскими путями — Finance.ua
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Украина экспортировала еще 115 тысяч тонн зерна морскими путями

Казна и Политика
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Украина экспортировала еще 115 тысяч тонн зерна морскими путями.
Об этом сообщает Мининфраструктуры.
Из портов «Черноморск» и «Южный» всего вышли 4 судна. Среди них MAGNUM FORTUNE, который перевозит 51 000 тонн пшеницы для Бангладеш, и ALMERAY с 32 400 тонн кукурузы для Ливии.
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Почти за 2 месяца действия «зернового коридора» из Украины вышли 235 кораблей с 5,4 млн тонн продовольствия для стран Африки, Азии и Европы.
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Украина экспортировала еще 345 тысяч тонн зерна морскими путями. Тогда караван из 9 судов вышел из портов Черного моря.

Справка Finance.ua:

  • По словам эксперта, директора агропромхолдинга «Астарта» Вячеслава Чуки, открылись возможности для экспорта через морские порты благодаря зерновому морскому коридору. Мы получили квоты в разных портах, чтобы производить отгрузку через западные границы. Это дало больше возможностей экспорта этой продукции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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