Украина доработала и передала США проект соглашения о партнерстве — Finance.ua

Украина доработала и передала США проект соглашения о партнерстве Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Украина доработала и передала США проект соглашения о партнерстве

Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.

Об этом сообщили агентству « Интерфакс-Украина » 14 февраля в украинской делегации Мюнхенской конференции по безопасности. Украина получила драфт соглашения 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента.

Делегация сообщила, что во время телефонного разговора 12 февраля президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам.

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«Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать», — сказали в делегации.

В то же время встречу президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, которая должна была состояться на Мюнхенской конференции безопасности 14 февраля, перенесли.

По словам собеседника «Европейской правды» в украинской делегации, причина переноса состоит в том, что США нужно время для того, чтобы поработать с проектом меморандума по партнерству, который Украина доработала и передала американцам.

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Один из основных аспектов Плана победы президента Владимира Зеленского состоит в привлечении западных инвесторов к добыче стратегических полезных ископаемых, таких как литий и титан. 3 февраля Дональд Трамп заявил, что переговоры между Украиной и россией идут «достаточно хорошо» и что США готовы продолжить поддержку Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным металлам.

10 февраля в интервью телеканалу Fox News Трамп сообщил, что Украина якобы согласилась предоставить США доступ к редкоземельным минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.

11 февраля на встрече Зеленский и Бессент обсудили ресурсный потенциал Украины и экономические гарантии безопасности для украинцев. Речь шла и о подготовке документа об экономическом партнерстве между Украиной и США. Украина получила от США первый драфт соглашения о партнерстве.

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