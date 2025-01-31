Украина должна остерегаться «белых слонов» в публичных инвестициях, — МВФ — Finance.ua
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Украина должна остерегаться «белых слонов» в публичных инвестициях, — МВФ

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Украина должна остерегаться «белых слонов» в публичных инвестициях, — МВФ
Украина должна остерегаться «белых слонов» в публичных инвестициях, — МВФ
Украина с ее ограниченными ресурсами должна обходить неэффективные публичные инвестиции, так называемых «белых слонов», в частности путем укрепления возможностей институтов.
Об этом заявила постоянная представительница Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Пришила Тофано.

Что это значит

«Мы используем понятие „белый слон“ для описания любой инвестиции, содержание которой дорого и не приносит пропорциональной или вообще никакой выгоды. В мире есть много примеров „белых слонов“, и я уверена, что Украина не исключение в этом», — сказала она, объясняя, в том числе, наличие требований по улучшению управления публичными инвестициями в программе сотрудничества Фонда и Украины".
Говоря о «белых слонах», Тофано подчеркнула, что речь идет не только о трате государственных средств, но и о развитии коррупции.
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По ее словам, реформа управления публичными инвестициями появилась в поворотный для Украины момент, когда потребность государства в инвестициях для восстановления и реконструкции очень значительна, а фискальное пространство для этого невелико.
«Когда реконструкция начнется по-настоящему, надеюсь, это будет скоро, пространство для неэффективного управления и финансовых злоупотреблений только увеличится. Задача предотвратить эти злоупотребления и нарушения сложная. Мы считаем, что укрепление институций является приоритетом № 1», — сказала представительница Фонда.
«В этом вопросе мы хотели бы поддержать решимость Правительства, направленную на укрепление институтов. Один из примеров такой решимости — внесение изменений в Бюджетный кодекс. Мы знаем, сколько политического капитала это стоило и попытки заинтересованных сторон задержать это, поэтому мы хотели бы поздравить правительство с принятыми изменениями», — дополнила Тофано.
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В качестве украинского примера «белого слона» публичных инвестиций она привела намерения властей одного из средних городов Украины построить стадион, который вмещал бы больше людей, чем количество жителей, потому что была необходимость куда-то потратить деньги «военного НДФЛ». Но этого потенциального «белого слона» после появления соответствующего объявления в «Прозорро» «убили еще в колыбели», уточнила представитель МВФ.
Миссия Фонда во время осуществления 7-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF) в конце февраля этого года, среди прочего, проведет оценку плана действий по реформе управления государственными инвестициями, добавила Тофано.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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