Украина договорилась об увеличении гарантированной мощности для импорта газа из Польши почти вдвое — Finance.ua
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Украина договорилась об увеличении гарантированной мощности для импорта газа из Польши почти вдвое

Энергетика
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Оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) договорились удвоить гарантированную мощность в направлении Польша-Украина с 1 июля 2025 года до 5 424 000 кВтч/час.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
В рамках подготовки к следующему отопительному сезону компании временно увеличат уровень гарантированной пропускной способности в направлении Украины с 2 827 500 кВт/ч до 5 424 000 кВт/ч.
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«Часть дополнительной мощности будет предложена уже во время ежемесячного аукциона на июль 2025 года, который состоится в понедельник, 16 июня», — сообщил украинский оператор.
Компании провели серию технических переговоров и исследований, направленных на определение потенциальных вариантов обеспечения дополнительных возможностей транспортировки газа в Украину.
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«Это важное решение, поскольку польский маршрут — одно из важнейших направлений импорта газа в Украину. Роль этого маршрута будет только расти, ведь газотранспортная система Польши обеспечивает доступ к диверсифицированным источникам природного газа, в частности сжиженному газу со всего мира», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По материалам:
Діло
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