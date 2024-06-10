Украина договорилась об упрощенном открытии автобусных маршрутов еще с одной страной — Finance.ua

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Украина договорилась об упрощенном открытии автобусных маршрутов еще с одной страной

Казна и Политика
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Украина договорилась об упрощенном открытии автобусных маршрутов еще с одной страной
Украина договорилась об упрощенном открытии автобусных маршрутов еще с одной страной
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством транспорта Словакии об упрощении процедуры открытия международных автобусных маршрутов между странами.
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что речь идет об отмене нормы о необходимости иметь перевозчику паритетного партнера из другой страны.
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Кроме того, стороны договорились рассматривать заявления на открытие маршрутов в течение 30 дней, что значительно ускорит процесс открытия и запуск новых маршрутов.
Также словацкая сторона подчеркнула, что в один день с одной автостанции по одному международному маршруту может отправляться только один автобус.
«Последовательно работаем над упрощением открытия международных автобусных маршрутов с другими странами. Требование наличия паритетного партнера для открытия маршрута усложняет процедуру, создает бюрократические преграды для перевозчика и фактически не влияет на соблюдение баланса на рынке двусторонних пассажирских перевозок», — отметил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
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Напомним, в апреле Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок для украинских компаний.
Стороны согласовали, что если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно.
По материалам:
Діло
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