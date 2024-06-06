Украинские перевозчики получили 100 разрешений на нерегулярные автобусные рейсы с Грецией — Finance.ua
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Украинские перевозчики получили 100 разрешений на нерегулярные автобусные рейсы с Грецией

Казна и Политика
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Украинские перевозчики получили 100 разрешений на нерегулярные автобусные рейсы с Грецией
Украинские перевозчики получили 100 разрешений на нерегулярные автобусные рейсы с Грецией
Украина и Греция достигли договоренности о 100 разрешениях на нерегулярные автобусные перевозки между государствами. Уже на следующей неделе украинские перевозчики смогут заказать бланки таких разрешений в Государственной службе по безопасности на транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что в прошлом году у украинских перевозчиков не было таких разрешений, что существенно ограничивало их возможности, ведь автобусные перевозки сегодня являются приоритетным транспортом из-за отсутствия авиасообщения на фоне полномасштабной войны.
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Теперь украинские перевозчики, следующие в Грецию, смогут планировать логистику непосредственно до конечной точки без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.
В 2024 году Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры удалось договориться об увеличении количества разрешений на нерегулярные перевозки с Турцией, Румынией и Черногорией.

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По материалам:
suspilne.media
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