Украинские перевозчики получили 100 разрешений на нерегулярные автобусные рейсы с Грецией — Finance.ua

Украинские перевозчики получили 100 разрешений на нерегулярные автобусные рейсы с Грецией Сегодня 07:34 — Казна и Политика

Украинские перевозчики получили 100 разрешений на нерегулярные автобусные рейсы с Грецией

Украина и Греция достигли договоренности о 100 разрешениях на нерегулярные автобусные перевозки между государствами. Уже на следующей неделе украинские перевозчики смогут заказать бланки таких разрешений в Государственной службе по безопасности на транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что в прошлом году у украинских перевозчиков не было таких разрешений, что существенно ограничивало их возможности, ведь автобусные перевозки сегодня являются приоритетным транспортом из-за отсутствия авиасообщения на фоне полномасштабной войны.

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Теперь украинские перевозчики, следующие в Грецию, смогут планировать логистику непосредственно до конечной точки без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.

В 2024 году Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры удалось договориться об увеличении количества разрешений на нерегулярные перевозки с Турцией, Румынией и Черногорией.

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