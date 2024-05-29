Из Украины запустили три новых международных автобусных маршрута — Finance.ua

Из Украины запустили три новых международных автобусных маршрута
Оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.
Об этом сообщает пресс-служба FlixBus.
Какими будут новые маршруты
В сообщении указываются полные маршруты новых линий:
- Киев — Белая Церковь — Умань — Одесса — Международный аэропорт Кишинев — Кишинев. Автобусы курсируют на этом маршруте каждый день.
- Трускавец — Дрогобыч — Стрый — Львов — Варшава — Новый-Двор-Мазовецкий (аэропорт Модлин). Отправка автобусов по этому маршруту будет производиться 3 раза в неделю, начиная с 1 июня. Из Трускавца — отправление во вторник, четверг и субботу. В обратном направлении автобус будет отправляться в среду, пятницу и воскресенье.
- Винница — Хмельницкий — Тернополь — Ивано-Франковск — Калуш — Стрый — Мукачево — Ужгород — Аэропорт Будапешта — Будапешт (Неплигет). Первый рейс по этому маршруту запланирован на 2 июня из Винницы, отправка дважды в неделю. Из Винницы автобусы будут отправляться в четверг и воскресенье в 09:20 утра. В обратном направлении автобусы будут отправляться по понедельникам и пятницам.
«В целом FlixBus уже имеет 29 прямых автобусных рейсов между Украиной и 6 странами ЕС. Из них 9 заезжают в аэропорты», — отмечается в сообщении.
Напомним, FlixBus в 2024 году планировал увеличить количество пассажирских маршрутов на 10−15, добавив поездки в новые страны к западу и югу от Украины, а также работает над обновлением флота автобусов компании.
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