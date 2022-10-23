Украина адаптировалась к условиям войны: в The Economist заговорили о росте экономики — Finance.ua
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Украина адаптировалась к условиям войны: в The Economist заговорили о росте экономики

Казна и Политика
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Украина адаптировалась к условиям войны: в The Economist заговорили о росте экономики
Украина адаптировалась к условиям войны: в The Economist заговорили о росте экономики
Украина, несмотря на полномасштабную войну, восстанавливает экономическую активность. Этому способствовали успехи Вооруженных сил на поле боя, а также «зерновое соглашение», позволившее разблокировать экспорт продовольствия из портов Одессы.
Об этом говорится в статье «Похоже, экономика Украины снова растет», опубликованная редакцией The Economist.
Аналитики отметили, что доля украинских компаний, чей оборот превышает 50% довоенного уровня, в сентябре достиг уже 80% по сравнению с 58% в мае.
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«Экономика страны медленно и трудно адаптировалась к войне и, кажется, снова растет... Зерновое соглашение, заключенное в июле под эгидой ООН, позволяет Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию; с тех пор вывезено не менее 7,8 млн тонн зерна. В этом году страна ожидает урожай в размере 65-70 млн тонн, что на треть ниже довоенного уровня, но вполне приличный результат, учитывая обстоятельства... Поскольку продукты питания могут доставляться морским транспортом, железнодорожные мощности высвобождаются для экспорта металлов», — говорится в материале.
Также издание отметило «хорошую финансовую политику в военное время в Украине. В частности, стране удалось избежать «банкопада».
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«Банки вступили в войну хорошо капитализированными благодаря консолидации и очищению после 2014 года. Цифровые навыки, отточенные во время пандемии COVID-19, помогли им работать в трудных условиях. Независимость НБУ, установленная в ходе реформ после 2014 года, помогла предотвратить „банкопад“», — отмечают аналитики.
В ближайший месяц важным для Украины будет продление «зернового соглашения». Срок его действия истекает 19 ноября. И отрицательную роль здесь может сыграть агрессор.
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«кремль жалуется, что его экспорту удобрений препятствуют западные санкции, и хочет, чтобы Украина снова открыла трубопровод аммиака из россии в порт „Южный“, который находится в 20 км к северо-востоку от Одессы. Украинские чиновники опасаются, что такие требования являются поводом для отмены сделки», — отмечает издание.
Также аналитики считают, что в Украине следовало бы повысить некоторые налоги. Это, по мнению редакции, позволит более эффективно бороться с дефицитом бюджета в условиях войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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