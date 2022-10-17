Экономисты ожидают сокращения ВВП еврозоны в следующем году — Bloomberg Сегодня 19:32

Экономисты ожидают сокращения ВВП еврозоны в следующем году — Bloomberg

Ожидаемая рецессия в Германии в следующем году приведет к общему падению экономики еврозоны на 0,1%.

Об этом сообщает Bloomberg по итогам проведённого среди пула экономистов опроса.

Объем производства в блоке упадет на 0,1% в 2023 году, хотя месяц назад прогнозировался рост на 0,3%. Германия, крупнейшая экономика еврозоны, сократится на 0,5%, в то время как Франция, Италия и Испания, вероятно, покажут рост.

Сильная зависимость Германии от российского газа поставила ее в затруднительное положение после начала полномасштабной войны в Украине. В условиях стремительного роста цен на энергоносители потребители сталкиваются с быстрой инфляцией, а деловая уверенность является низкой.

Последние базовые прогнозы Европейского центрального банка, в то же время, показывают, что экономика избежит двух кварталов сокращения подряд. Вице-президент ЕЦБ Луи де Гиндос заявил, что существует вероятность «технической рецессии» на фоне повышенной инфляции.

«Немецкая экономика будет сокращаться как минимум три квартала подряд до весны 2023 года», — сказал Деннис Хухзермайер, старший экономист исследовательского института Handelsblatt. «Но это будет нетипичная рецессия, поскольку спрос на рабочую силу останется высоким, а производители будут иметь большую „подушку“ заказов, которую нужно выполнить».

Экономисты также пересмотрели свои прогнозы роста цен на следующий год в сторону повышения. Инфляция в еврозоне теперь оценивается в среднем на уровне 5,5% по сравнению с 5% в предварительном опросе.

Економічна Правда По материалам:

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