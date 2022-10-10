ВВП Украины с начала года упал на треть, — Минэкономики Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года снизился на 30%, сообщает Министерство экономики.

Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%«, — цитирует сообщение «Униан».

Отмечается, что среди положительных экономических факторов наблюдалось улучшение динамики транспортных перевозок как вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом, так и благодаря наращиванию объемов перевозок грузов по железной дороге.

«Да благодаря реализации „зерновой инициативы“ через порты Большой Одессы за август-сентябрь экспортировано 5,5 млн тонн агропродукции. В сентябре, по сравнению с августом, количество экспортируемой продукции возросло более чем в 2 раза, а количество вышедших из портов судов — почти втрое», — говорится в сообщении.

При этом в прошлом месяце объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года, что является рекордным значением с начала полномасштабного вторжения России.

uaprom По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.