ВВП Украины с начала года упал на треть, — Минэкономики — Finance.ua
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ВВП Украины с начала года упал на треть, — Минэкономики

Казна и Политика
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Валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года снизился на 30%, сообщает Министерство экономики.
Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%«, — цитирует сообщение «Униан».
Отмечается, что среди положительных экономических факторов наблюдалось улучшение динамики транспортных перевозок как вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом, так и благодаря наращиванию объемов перевозок грузов по железной дороге.
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«Да благодаря реализации „зерновой инициативы“ через порты Большой Одессы за август-сентябрь экспортировано 5,5 млн тонн агропродукции. В сентябре, по сравнению с августом, количество экспортируемой продукции возросло более чем в 2 раза, а количество вышедших из портов судов — почти втрое», — говорится в сообщении.
При этом в прошлом месяце объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года, что является рекордным значением с начала полномасштабного вторжения России.
По материалам:
uaprom
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