В Минфине ожидают, что к концу года падение ВВП может достичь 33% — Finance.ua
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В Минфине ожидают, что к концу года падение ВВП может достичь 33%

Казна и Политика
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В Минфине ожидают, что к концу года падение ВВП может достичь 33%
В Минфине ожидают, что к концу года падение ВВП может достичь 33%
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидается, что к концу года падение ВВП составит около 33%.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
«Этот год действительно очень тяжелый. Ожидаем к концу года падение ВВП около 33%. Это лучше, чем были показатели, озвученные еще в апреле-мае. Тогда мы говорили о других показателях, но ситуация на военном фронте и с экономикой позволяет нам надеяться, что падение будет ниже. В следующем году мы надеемся на экономический рост около 4,6%. Вместе с тем ожидаются высокие показатели инфляции, что, в принципе, разумеется, учитывая высокую стоимость энергоносителей в мире, учитывая чрезвычайно высокий уровень инфляции в других экономиках и наши связанные с войной проблемы», — рассказал Марченко.
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Поэтому, по его словам, в Минфине ориентируются на эти показатели.
«Будем обеспечивать минимизацию этих рисков в части инфляции и надеемся, что нам удастся выполнить все запланированное», — сказал Марченко.
Напомним, в июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что проседание ВВП Украины в этом году ожидается на уровне не менее 35%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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