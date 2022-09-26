В Минфине ожидают, что к концу года падение ВВП может достичь 33% — Finance.ua

В Минфине ожидают, что к концу года падение ВВП может достичь 33% Сегодня 12:45 — Казна и Политика

В Минфине ожидают, что к концу года падение ВВП может достичь 33%

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидается, что к концу года падение ВВП составит около 33%.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«Этот год действительно очень тяжелый. Ожидаем к концу года падение ВВП около 33%. Это лучше, чем были показатели, озвученные еще в апреле-мае. Тогда мы говорили о других показателях, но ситуация на военном фронте и с экономикой позволяет нам надеяться, что падение будет ниже. В следующем году мы надеемся на экономический рост около 4,6%. Вместе с тем ожидаются высокие показатели инфляции, что, в принципе, разумеется, учитывая высокую стоимость энергоносителей в мире, учитывая чрезвычайно высокий уровень инфляции в других экономиках и наши связанные с войной проблемы», — рассказал Марченко.

Поэтому, по его словам, в Минфине ориентируются на эти показатели.

«Будем обеспечивать минимизацию этих рисков в части инфляции и надеемся, что нам удастся выполнить все запланированное», — сказал Марченко.

Напомним, в июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что проседание ВВП Украины в этом году ожидается на уровне не менее 35%.

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УНН По материалам:

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