Расходы, курс доллара, средняя зарплата: Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год — Finance.ua

Расходы, курс доллара, средняя зарплата: Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Расходы, курс доллара, средняя зарплата: Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Государственном бюджете на 2023 год есть один главный приоритет — оборона и безопасность нашей страны.

«Бюджет 2023 года — это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война — это дорого. Очень дорого. Поэтому главная задача — максимально эффективно использовать имеющиеся у нас средства», — отметил Шмыгаль.

Как сообщил глава правительства, более 1,1 трлн грн или почти 50% всех расходов, согласно утвержденному проекту госбюджета, будут направлены для сектора безопасности и обороны.

«Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и много других важных для обороны вещей. Если сравнить с бюджетом, который мы подавали на 2022 год, то рост расходов на безопасность и оборону будет более чем в четыре раза», — отметил Премьер-министр.

Еще одним важным направлением бюджета будет финансирование социальных программ. По словам главы правительства, 35% расходов будут составлять пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование.

«Это более 800 млрд грн. Важно, что Правительство будет увеличивать помощь адресно именно тем, кто в этом больше нуждается, в частности мы предусматриваем увеличение финансирования Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд гривен», — отметил Денис Шмыгаль.

Также Премьер-министр подчеркнул, что будут сокращаться все остальные расходы, в частности, на органы государственной власти: «Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом».

Кроме того, в рамках сметы на 2023 год будет создан бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд грн. По словам Премьер-министра, там планируется аккумулировать конфискованные средства россии и россиян, а также международную помощь на скорейшее восстановление.

Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов для местных бюджетов в связи с войной в размере 24 млрд грн.

Собственные доходы бюджета составят 1,28 трлн грн, расходы — 2,57 трлн грн. Дефицит заложен более чем в 3 млрд долл. ежемесячно, или 20% ВВП.

Финансировать дефицит правительство планирует прежде всего путем заимствований в сумме 1,5 трлн грн. В частности, из этой суммы 1,4 трлн грн приходится на внешние заимствования, еще 90,7 млрд грн. — внутренние.

Кроме того, минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц — 2589 гривен.

Шмыгаль отметил , что макроэкономический прогноз на следующий год является консенсусом между Правительством, Национальным банком и международными финансовыми организациями, ведь в зависимости от ситуации на фронте экономика Украины в 2023 году, по его словам, может как упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и больше процентов.

В рамках этого макропрогноза экономика на следующий год вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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