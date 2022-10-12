МВФ не будет делать экономические прогнозы для Украины на 2023 год — Finance.ua

МВФ не будет делать экономические прогнозы для Украины на 2023 год Сегодня 10:42 — Казна и Политика

МВФ не будет делать экономические прогнозы для Украины на 2023 год

Международный валютный фонд подтвердил прогноз о падении реального валового внутреннего продукта Украины в 2022 году на 35% при инфляции 30%.

Об этом говорится в обновленном Мировом экономическом прогнозе (WEO).

«Для Украины все прогнозы на 2022-2027 годы, кроме прогнозов реального ВВП и потребительских цен, опущены из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП и потребительские цены прогнозируются до 2022 года», — говорится в прогнозе.

По оценкам МВФ, в россии падение ВВП в текущем году составит 3,4%, а в следующем году замедлится до 2,3%.

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«Сокращение российской экономики менее серьезно, чем прогнозировалось ранее, что отражает устойчивость экспорта сырой нефти и внутреннего спроса из-за большой поддержки фискальной и денежно-кредитной политики и восстановления доверия к финансовой системе», — отмечают авторы отчета.

В целом МВФ оставил без изменения свой июльский прогноз по росту мировой экономики в 2022 году — 3,2% (в январе ожидался рост на 4,4%, в апреле — на 3,6%). До 2023 года оценка снижена до 2,7% с 2,9% в июле и 3,6% в апреле (в январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 3,8%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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