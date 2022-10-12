МВФ и Всемирный банк предупреждают о рисках рецессии — Finance.ua
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МВФ и Всемирный банк предупреждают о рисках рецессии

Мир
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МВФ и Всемирный банк предупреждают о рисках рецессии
МВФ и Всемирный банк предупреждают о рисках рецессии
Главы МВФ и Всемирного банка предупредили о росте рисков глобальной рецессии на фоне замедления темпов роста развитых экономик, рекордной инфляции и повышения процентных ставок.
Об этом пишет Bloomberg.
Рецессия может начаться в 2023 году, прогнозируют Кристалина Георгиева и Дэвид Малпас.
Экономика США, крупнейшая в мире, начинает испытывать давление из-за роста стоимости заимствований, оно отражается на рынке труда, сказала директор-распорядитель МВФ.
По оценкам МВФ, государства, на которые приходится около трети мирового ВВП, столкнутся, по меньшей мере, с двумя кварталами снижения экономики в текущем и следующем году, а к концу 2026 года глобальная экономика потеряет около $4 трлн.
Малпас тоже предупредил о «реальной опасности» глобальной рецессии в следующем году, отметив, что укрепление доллара негативно влияет на валюты развивающихся стран, увеличивая их госдолг.
В то же время главы МВФ и ВБ заявили о недопустимости сохранения инфляции на текущем уровне и призвали центробанки мира не прекращать усилия по замедлению темпов роста потребительских цен.
«Если вы не примете достаточных мер, у нас будут проблемы», — сказала Георгиева.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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