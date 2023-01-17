Уклонение от уплаты налогов более чем на 270 млн грн: гендиректора табачной компании уведомили о подозрении — Finance.ua
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Уклонение от уплаты налогов более чем на 270 млн грн: гендиректора табачной компании уведомили о подозрении

Криминал
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Уклонение от уплаты налогов более чем на 270 млн грн: гендиректора табачной компании уведомили о подозрении
Уклонение от уплаты налогов более чем на 270 млн грн: гендиректора табачной компании уведомили о подозрении
Генерального директора крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине уведомили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в сумме более 270 млн грн.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
«Детективы Бюро экономической безопасности Украины ведут досудебное расследование по уголовному производству по признакам уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что упомянутая компания в 2020-2021 годах оформила документально продажу табачных изделий по адресу трех предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн.
На самом деле никакой продажи табачных изделий не производилось. В дальнейшем упомянутые предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров — мясной продукции и топлива.
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В результате такой схемы руководитель компании умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога. Государственный бюджет не получил более 270 млн грн.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков офисных и служебных помещений компании, мест проживания генерального директора и других лиц компании.
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В настоящее время принимаются меры по установлению полного круга причастных лиц к уголовному правонарушению. Генеральный директор компании уведомлен о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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