Учетную ставку в декабре могут снизить: регулятор назвал условия — Finance.ua
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Учетную ставку в декабре могут снизить: регулятор назвал условия

Кредит&Депозит
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Учетную ставку в декабре могут снизить: регулятор назвал условия
Учетную ставку в декабре могут снизить: регулятор назвал условия
В Национальном банке предполагают, что при отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также при успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму регулятор сможет снизить учетную ставку в декабре.
Об этом говорится в инфляционном отчете за октябрь, сообщает пресс-служба НБУ.
«При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также при успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму НБУ сможет снизить учетную ставку в декабре. В то же время ожидаемая траектория инфляции и планы по последующим шагам по валютной либерализации будут ограничивать пространство для дальнейшего смягчения процентной политики», — говорится в сообщении.
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В то же время, снижение учетной ставки в 2024 году станет возможным только в случае существенного снижения рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики.

Справка Finance.ua:

  • правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября 2023 года установить учетную ставку на уровне 16%, сравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт;
  • НБУ планирует снизить учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам овернайт на следующем заседании 15 декабря до 15% годовых.
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По материалам:
Укрінформ
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