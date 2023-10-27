Глава совета Независимой ассоциации банков Украины рассказал, как снижение учетной ставки повлияет на банковский рынок — Finance.ua

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины рассказал, как снижение учетной ставки повлияет на банковский рынок Сегодня 17:16 — Кредит&Депозит

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины рассказал, как снижение учетной ставки повлияет на банковский рынок

Снижение учетной ставки Национального банка Украины с 20% до 16% при сохранении «рабочих» ставок не повлияет на банковский рынок, однако является сигналом о снижении ставок в дальнейшем.

Об этом заявил глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Рынок получил четкий сигнал от регулятора, что основные макропоказатели имеют лучшую динамику, чем прогнозировалось ранее, и что ставки будут уменьшаться и дальше. Пока значительных изменений не будет, но сейчас уже начался бюджетный процесс, и банки должны учесть это в планировании и кредитной политике», — сказал он.

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Мудрый добавил, что облигации внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ) стали более привлекательными, что в кратчайшие сроки повлияет на политику многих банков.

Кроме того, по его мнению, введение регулятором ограничения на покупку трехмесячных депозитных сертификатов (ДС) в ноябре не окажет существенного влияния на объем размещений в них.

Глава совета НАБУ считает перспективу снижения учетной ставки 14 декабря до 15% и ее удержания на этом уровне в течение 2024 довольно реалистичной с учетом прогноза инфляции и роста ВВП.

Говоря о пересмотренном центробанком макропронозе, Мудрый отметил, что он в целом отвечает его ожиданиям.

«Да, он придает оптимизм, но в то же время в нем указаны и новые прогнозы по военным рискам. Основное — экономика постепенно восстанавливается, и этот тренд набирает обороты», — подчеркнул банкир.

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