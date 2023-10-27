Глава совета Независимой ассоциации банков Украины рассказал, как снижение учетной ставки повлияет на банковский рынок — Finance.ua

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Глава совета Независимой ассоциации банков Украины рассказал, как снижение учетной ставки повлияет на банковский рынок

Кредит&Депозит
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Глава совета Независимой ассоциации банков Украины рассказал, как снижение учетной ставки повлияет на банковский рынок
Глава совета Независимой ассоциации банков Украины рассказал, как снижение учетной ставки повлияет на банковский рынок
Снижение учетной ставки Национального банка Украины с 20% до 16% при сохранении «рабочих» ставок не повлияет на банковский рынок, однако является сигналом о снижении ставок в дальнейшем.
Об этом заявил глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Рынок получил четкий сигнал от регулятора, что основные макропоказатели имеют лучшую динамику, чем прогнозировалось ранее, и что ставки будут уменьшаться и дальше. Пока значительных изменений не будет, но сейчас уже начался бюджетный процесс, и банки должны учесть это в планировании и кредитной политике», — сказал он.

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Мудрый добавил, что облигации внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ) стали более привлекательными, что в кратчайшие сроки повлияет на политику многих банков.
Кроме того, по его мнению, введение регулятором ограничения на покупку трехмесячных депозитных сертификатов (ДС) в ноябре не окажет существенного влияния на объем размещений в них.

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Глава совета НАБУ считает перспективу снижения учетной ставки 14 декабря до 15% и ее удержания на этом уровне в течение 2024 довольно реалистичной с учетом прогноза инфляции и роста ВВП.
Говоря о пересмотренном центробанком макропронозе, Мудрый отметил, что он в целом отвечает его ожиданиям.
«Да, он придает оптимизм, но в то же время в нем указаны и новые прогнозы по военным рискам. Основное — экономика постепенно восстанавливается, и этот тренд набирает обороты», — подчеркнул банкир.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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