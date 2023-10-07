Ученые выяснили, что Starlink в 31 раз хуже для окружающей среды, чем наземные аналоги — Finance.ua

Ученые выяснили, что Starlink в 31 раз хуже для окружающей среды, чем наземные аналоги Сегодня 02:39 — Технологии&Авто

Ученые выяснили, что Starlink в 31 раз хуже для окружающей среды, чем наземные аналоги

Спутниковый интернет становится все более популярным и удобным средством обеспечения связи для населения, но эта разработка приносит значимые экологические последствия.

Исследователи из США и Великобритании обнаружили, что спутниковый интернет, в частности SpaceX Starlink, является до 31 раза менее экологически эффективным, чем наземные альтернативы.

расчетах ученых, экологический след спутниковых групп уже сейчас превышает выбросы наземных интернет-каналов на одного абонента в 14−21 раз. И этот разрыв в экологических показателях увеличится до 31−91 раза в ближайшие пять лет.

На рынке широкополосного коммерческого спутникового интернета действуют компании, такие как SpaceX Starlink, Eutelsat OneWeb и Amazon Kuiper.

Однако растущее количество запусков тысяч спутников создает проблемы, связанные со сжиганием ракетного топлива и накоплением ракетных остатков в атмосфере.

Например, крупнейшие группы спутников на сегодняшний день выглядят так: Amazon Kuiper (3236 спутников) OneWeb (648 спутников) SpaceX Starlink (4425 спутников).

В частности, спутниковая система Amazon Kuiper, как ожидается, будет оказывать наихудшее влияние на окружающую среду из-за использования новой европейской ракетной системы Ariane 6, использующей твердое топливо, которое выделяет больше оксида алюминия.

Длительный экологический ущерб от спутникового интернета объясняется тем, что спутники рассчитаны на сгорание в атмосфере через 4−5 лет, и их нужно постоянно заменять, что увеличивает след углерода этой технологии.

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В свете данных важно учитывать экологические последствия при развитии спутникового интернета и искать способы уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

НВ По материалам:

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