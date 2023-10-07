Ученые выяснили, что Starlink в 31 раз хуже для окружающей среды, чем наземные аналоги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ученые выяснили, что Starlink в 31 раз хуже для окружающей среды, чем наземные аналоги

Технологии&Авто
24
Ученые выяснили, что Starlink в 31 раз хуже для окружающей среды, чем наземные аналоги
Ученые выяснили, что Starlink в 31 раз хуже для окружающей среды, чем наземные аналоги
Спутниковый интернет становится все более популярным и удобным средством обеспечения связи для населения, но эта разработка приносит значимые экологические последствия.
Исследователи из США и Великобритании обнаружили, что спутниковый интернет, в частности SpaceX Starlink, является до 31 раза менее экологически эффективным, чем наземные альтернативы.
Читайте также
В расчетах ученых, экологический след спутниковых групп уже сейчас превышает выбросы наземных интернет-каналов на одного абонента в 14−21 раз. И этот разрыв в экологических показателях увеличится до 31−91 раза в ближайшие пять лет.
На рынке широкополосного коммерческого спутникового интернета действуют компании, такие как SpaceX Starlink, Eutelsat OneWeb и Amazon Kuiper.
Однако растущее количество запусков тысяч спутников создает проблемы, связанные со сжиганием ракетного топлива и накоплением ракетных остатков в атмосфере.
Например, крупнейшие группы спутников на сегодняшний день выглядят так: Amazon Kuiper (3236 спутников) OneWeb (648 спутников) SpaceX Starlink (4425 спутников).
В частности, спутниковая система Amazon Kuiper, как ожидается, будет оказывать наихудшее влияние на окружающую среду из-за использования новой европейской ракетной системы Ariane 6, использующей твердое топливо, которое выделяет больше оксида алюминия.
Длительный экологический ущерб от спутникового интернета объясняется тем, что спутники рассчитаны на сгорание в атмосфере через 4−5 лет, и их нужно постоянно заменять, что увеличивает след углерода этой технологии.
Читайте также
В свете данных важно учитывать экологические последствия при развитии спутникового интернета и искать способы уменьшения негативного влияния на окружающую среду.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.