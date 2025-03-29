Ученые из США разработали сверхтонкие солнечные панели — Finance.ua
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Ученые из США разработали сверхтонкие солнечные панели

Технологии&Авто
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Ученые из США разработали сверхтонкие солнечные панели
Ученые из США разработали сверхтонкие солнечные панели, Фото: ілюстративне
Исследователи из Массачусетского технологического института разработали легкие и сверхгибкие солнечные элементы, которые можно наносить на разные поверхности, превращая их в источники энергии.
Об этом пишет Small Methods.

Основные характеристики технологии

Новые солнечные элементы в 100 раз легче традиционных кремниевых панелей, но генерируют в 18 раз больше энергии на килограмм веса. Их толщина составляет всего 2,3 микрометра — это в 50 раз тоньше человеческого волоса.
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Главная инновация — применение перилена, что делает панели очень тонкими и гибкими.
Благодаря этому их можно интегрировать в одежду, дроны, текстиль, бумажные листы и даже воздушные шары.

Высокая энергоэффективность

Технология позволяет генерировать 6 Вт энергии на грамм веса, что существенно превышает возможности современных панелей. Это открывает перспективы применения солнечных элементов там, где традиционные решения были недоступны.
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Для обеспечения прочности исследователи разработали специальный метод производства при комнатной температуре. Однако перед коммерческим запуском технологии следует решить несколько проблем, в частности разработать эффективные методы массового производства.
Ожидается, что эта технология может изменить подход к использованию солнечной энергии и станет доступна в течение следующего десятилетия.
Если ученые справятся с технологическими вызовами, ультратонкие панели найдут широкое применение в возобновляемой энергетике, портативной электронике и в транспорте.
По материалам:
Телеканал 24
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