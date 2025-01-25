Американская компания создала электромобиль, работающий на солнечной энергии — Finance.ua

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Американская компания создала электромобиль, работающий на солнечной энергии

Технологии&Авто
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Американская компания создала электромобиль, работающий на солнечной энергии
Американская компания создала электромобиль, работающий на солнечной энергии
Американская компания Aptera представила революционный электромобиль, способный проехать до 65 км в день, используя только энергию солнца.
Этот инновационный автомобиль, получивший название Aptera Launch Edition, оснащен солнечными панелями, покрывающими практически всю его поверхность.

Особенности автомобиля

Благодаря аэродинамическому дизайну и высокоэффективным солнечным батареям Aptera может похвастаться рекордной энергоэффективностью среди электромобилей.
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Кроме солнечной энергии, автомобиль имеет традиционную батарею, обеспечивающую запас хода до 640 км на одной зарядке.
Таким образом, Aptera сочетает преимущества электромобиля и солнечной панели, предлагая практически неограниченный запас хода.
Aptera Launch Edition может стать прорывом в области электромобильности.
Этот автомобиль не только снижает зависимость от традиционных источников энергии, но открывает новые возможности для развития автономного транспорта.
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Однако, несмотря на поразительные характеристики, у Aptera есть и свои ограничения.
Стоимость автомобиля пока не разглашается, но, вероятнее всего, он будет стоить дороже традиционных электромобилей.
Кроме того, эффективность солнечных панелей зависит от погодных условий и времени года.
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Появление этого электрокара является важным шагом в развитии экологически чистого транспорта.
Этот автомобиль показывает, что солнечная энергия может стать надежным источником питания для электромобилей и открыть новые горизонты в области устойчивой мобильности.
По материалам:
НВ
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