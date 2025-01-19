Сколько стоит зарядить электромобиль в январе 2025 года — Finance.ua

Сколько стоит зарядить электромобиль в январе 2025 года
Потенциальные покупатели электромобилей обращают внимание на два ключевых аспекта: комфорт в виде отсутствия шумов и вибраций, экологические преимущества электрокаров, а также экономию на горючем. Институт исследования авторынка (ИИА) в своем новом исследовании раскрыл, насколько значителен последний фактор.
Согласно исследованию ИИА, даже при зарядке электромобиля исключительно на электрозарядных станциях, экономия все равно сохраняется. При среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км расходы на такую дистанцию будут составлять 360 гривен.
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Самый экономичный вариант компактного легкового автомобиля с газобаллонным оборудованием, потребляя 12 л пропан-бутановой смеси на 100 км, потратит 440 гривен на то же расстояние. Однако это довольно оптимистичная оценка, и в реальности расход может быть еще выше.
Эксперты ИИА проанализировали данные из мобильных приложений ведущих операторов сетевых АЗС в Украине, определив наиболее распространенные ценовые показатели. Средняя стоимость киловатт-часа через AC порт составляет 14 грн, а через DC порт — 17 грн. Отмечается, что это не рейтинг операторов, а лишь ориентировочная информация для потенциальных покупателей электромобилей.
ИИА также отмечает, что по сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час немного выросла — от 50 копеек до 2 грн. В то же время, некоторые операторы, наоборот, сбросили цены на медленную зарядку на 2 грн.
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