Сколько стоит зарядить электромобиль в январе 2025 года — Finance.ua

Сколько стоит зарядить электромобиль в январе 2025 года Сегодня 07:31 — Личные финансы

Сколько стоит зарядить электромобиль в январе 2025 года

Потенциальные покупатели электромобилей обращают внимание на два ключевых аспекта: комфорт в виде отсутствия шумов и вибраций, экологические преимущества электрокаров, а также экономию на горючем. Институт исследования авторынка (ИИА) в своем новом исследовании раскрыл , насколько значителен последний фактор.

Согласно исследованию ИИА, даже при зарядке электромобиля исключительно на электрозарядных станциях, экономия все равно сохраняется. При среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км расходы на такую ​​дистанцию ​​будут составлять 360 гривен.

Самый экономичный вариант компактного легкового автомобиля с газобаллонным оборудованием, потребляя 12 л пропан-бутановой смеси на 100 км, потратит 440 гривен на то же расстояние. Однако это довольно оптимистичная оценка, и в реальности расход может быть еще выше.

Эксперты ИИА проанализировали данные из мобильных приложений ведущих операторов сетевых АЗС в Украине, определив наиболее распространенные ценовые показатели. Средняя стоимость киловатт-часа через AC порт составляет 14 грн, а через DC порт — 17 грн. Отмечается, что это не рейтинг операторов, а лишь ориентировочная информация для потенциальных покупателей электромобилей.

ИИА также отмечает, что по сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час немного выросла — от 50 копеек до 2 грн. В то же время, некоторые операторы, наоборот, сбросили цены на медленную зарядку на 2 грн.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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