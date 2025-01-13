ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото) — Finance.ua

ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Специалисты назвали шесть моделей, идеально подходящих для городских поездок.

Об этом пишет AmperCar

1. BMW i3

Электрический хэтчбек BMW i3 отличается стильным дизайном и практичностью. Мощность двигателя — 170 л.с., запас хода в городских условиях достигает 128 км. Для удлинения пробега можно использовать встроенный ДВС от скутера.

2. BYD Dolphin

Китайский производитель BYD производит компактный и стильный электрокар Dolphin, идеально подходящий для города. С длиной всего 4,2 м он легко справляется с маневрированием по узким улочкам. Запас хода достигает 426 км. Dolphin оснащен современными технологиями, включая тепловой насос и системы безопасности.

3. Citroën Ami

Этот компактный электрокар длиной 2,4 м и шириной 1,39 м — находка для плотных городских улиц. Ami развивает скорость до 45 км/ч, что делает его идеальным для коротких поездок. Вариант Cargo позволяет использовать автомобиль для коммерческих целей.

4. Dacia Spring

Бюджетная модель румынского производителя обещает стать доступным выбором для жителей города. Dacia Spring оснащен двигателем на 44 л.с. и аккумулятором на 26,8 кВтч, что обеспечивает до 230 км пробега. Компактные размеры и вместительный багажник делают его универсальным решением.

5. Hyundai Ioniq 5

Электромобиль премиум-класса доступен в комплектациях с батареями на 63 и 84 кВтч, что обеспечивает до 570 км хода. Ioniq 5 отличается просторным салоном и современными функциями, включая круговое освещение и систему помощи в слепых зонах.

Каждый из представленных электромобилей предлагает уникальные возможности, позволяющие жителям городов наслаждаться комфортной и экологичной мобильностью.

Справка Finance.ua:

Мировые продажи полностью электрических и гибридных транспортных средств росли седьмой месяц подряд в ноябре, подскочив на 32% в годовом исчислении, что является третьим рекордным показателем подряд.

Продажи в Китае выросли на 50% до 1,27 миллиона автомобилей. В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Европе — до 0,28 млн, что чуть ниже в годовом исчислении, но на 7,7% больше, чем в октябре.

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