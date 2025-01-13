ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото)

Технологии&Авто
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Специалисты назвали шесть моделей, идеально подходящих для городских поездок.
Об этом пишет AmperCar.
1. BMW i3
ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото)
Электрический хэтчбек BMW i3 отличается стильным дизайном и практичностью. Мощность двигателя — 170 л.с., запас хода в городских условиях достигает 128 км. Для удлинения пробега можно использовать встроенный ДВС от скутера.
2. BYD Dolphin
ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото)
Китайский производитель BYD производит компактный и стильный электрокар Dolphin, идеально подходящий для города. С длиной всего 4,2 м он легко справляется с маневрированием по узким улочкам. Запас хода достигает 426 км. Dolphin оснащен современными технологиями, включая тепловой насос и системы безопасности.
3. Citroën Ami
ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото)
Этот компактный электрокар длиной 2,4 м и шириной 1,39 м — находка для плотных городских улиц. Ami развивает скорость до 45 км/ч, что делает его идеальным для коротких поездок. Вариант Cargo позволяет использовать автомобиль для коммерческих целей.
4. Dacia Spring
ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото)
Бюджетная модель румынского производителя обещает стать доступным выбором для жителей города. Dacia Spring оснащен двигателем на 44 л.с. и аккумулятором на 26,8 кВтч, что обеспечивает до 230 км пробега. Компактные размеры и вместительный багажник делают его универсальным решением.
5. Hyundai Ioniq 5
ТОП-5 самых лучших электромобилей для города (фото)
Электромобиль премиум-класса доступен в комплектациях с батареями на 63 и 84 кВтч, что обеспечивает до 570 км хода. Ioniq 5 отличается просторным салоном и современными функциями, включая круговое освещение и систему помощи в слепых зонах.
Каждый из представленных электромобилей предлагает уникальные возможности, позволяющие жителям городов наслаждаться комфортной и экологичной мобильностью.

Справка Finance.ua:

  • Мировые продажи полностью электрических и гибридных транспортных средств росли седьмой месяц подряд в ноябре, подскочив на 32% в годовом исчислении, что является третьим рекордным показателем подряд.
  • Продажи в Китае выросли на 50% до 1,27 миллиона автомобилей. В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Европе — до 0,28 млн, что чуть ниже в годовом исчислении, но на 7,7% больше, чем в октябре.

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По материалам:
Finance.ua
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