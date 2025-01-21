Рейтинг автомобилей по запасу хода электромобилей — Finance.ua

Рейтинг автомобилей по запасу хода электромобилей 21.01.2025, 00:42 — Технологии&Авто

Рейтинг автомобилей по запасу хода электромобилей

Норвежская автомобильная федерация (NAF) и журнал Motor провели зимний тест запаса хода электромобилей El Prix. Неожиданно победителем стал Polestar 3, достигший второго лучшего зимнего результата за всю историю.

Tesla была постоянным лидером в предыдущих тестах запаса хода. Она вступила в соревнование с высокими ожиданиями по своей Model 3 LR RWD, которая может похвастаться запасом хода в 702 км по циклу WLTP. Но фактические показатели оказались на четверть более скромными и даже несколько обманчивыми.

Polestar 3, с другой стороны, превзошел ожидания, преодолев впечатляющие 531 км в сложных зимних условиях. Этот результат отклонился всего на 5,18% от его заявленного рейтинга в 561 км по WLTP.

Во время теста и подсчета результатов произошла любопытная ситуация. Tesla Model 3 остановился после пробега 548 км.

Но затем Polestar 3 проехал 531 км, однако этот электромобиль остановился почти на 300 м впереди Tesla. Быстрая проверка показала, что Tesla Model 3 прибавляла около 4,7 км на каждые 100 км к своим показателям пробега. Другими словами, электромобиль Tesla «подрисовывал» себе почти 5% к показателям пробега. После того, как эта немалая погрешность была учтена в окончательных результатах, Polestar 3 признали победителем с небольшим фактическим преимуществом реального пробега.

Что еще интересно, электромобили на третьем и четвертом местах тоже показали почти одинаковый результат, хотя заметно уступили лидерам. Porsche Taycan и Kia EV3 смогли проехать 499 км, прежде чем разрядиться. Это примерно на 15% меньше заявленного запаса хода по циклу WLTP.

Тест запаса хода электромобилей El Prix проводится дважды в год в Норвегии и оценивает реальный запас хода электромобилей по сравнению с их официальными показателями WLTP. Зимняя версия представляет особо сложные условия. Нынешний маршрут включал скользкое дорожное покрытие и подъем примерно на 1000 м.

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