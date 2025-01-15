Какие регионы-лидеры по регистрации электромобилей в Украине (инфографика) — Finance.ua

Какие регионы-лидеры по регистрации электромобилей в Украине (инфографика) Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

Какие регионы-лидеры по регистрации электромобилей в Украине (инфографика)

Как сообщил в Укравтопром е, Львовщина возглавила рейтинг регионов по количеству электромобилей.

В 2024 г. украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал Volkswagen ID.4.

В сегменте ввезенных из-за границы авто:

TESLA Model Y — в Киеве, Киевская обл. и в Днепропетровской области.

NISSAN Leaf — в Одесской и Львовской обл.

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Напомним, эксперты Европейской обсерватории альтернативного топлива (EAFO) посчитали среднюю стоимость зарядки электромобиля на 100 километров пути в разных странах Европы.

В EAFO рассчитали среднюю цену для каждой страны на основе данных, предоставленных операторами общественных станций быстрой зарядки. Для набора данных рассматривали Tesla Model 3.

Для большинства Европы стоимость зарядки составляет до 5 евро (примерно 225 грн) на 100 км.

Дешевле всего зарядка электромобиля обойдется жителям Исландии (2,9 евро), Португалии (3,2 евро) и Финляндии (4,6 евро).

Дороже всего — Норвегии (18,9 евро), поскольку в этой стране цены почти на все товары на 25% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Украина не представлена ​​в списке.

Справка Finance.ua:

Mercedes переделал зарядку электрокаров под стандарт Tesla. С февраля 2025 г. у американских владельцев электромобилей появится возможность пользоваться терминалами с портами стандарта NACS. Электромобили для рынка США будут сразу поставляться с портами, совместимыми с Tesla.

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