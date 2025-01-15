Какие регионы-лидеры по регистрации электромобилей в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Какие регионы-лидеры по регистрации электромобилей в Украине (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие регионы-лидеры по регистрации электромобилей в Украине (инфографика)
Какие регионы-лидеры по регистрации электромобилей в Украине (инфографика)
Как сообщил в Укравтопроме, Львовщина возглавила рейтинг регионов по количеству электромобилей.
В 2024 г. украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).
Какие регионы-лидеры по регистрации электромобилей в Украине (инфографика)
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал Volkswagen ID.4.
В сегменте ввезенных из-за границы авто:
  • TESLA Model Y — в Киеве, Киевская обл. и в Днепропетровской области.
  • NISSAN Leaf — в Одесской и Львовской обл.

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Напомним, эксперты Европейской обсерватории альтернативного топлива (EAFO) посчитали среднюю стоимость зарядки электромобиля на 100 километров пути в разных странах Европы.
В EAFO рассчитали среднюю цену для каждой страны на основе данных, предоставленных операторами общественных станций быстрой зарядки. Для набора данных рассматривали Tesla Model 3.
Для большинства Европы стоимость зарядки составляет до 5 евро (примерно 225 грн) на 100 км.
Дешевле всего зарядка электромобиля обойдется жителям Исландии (2,9 евро), Португалии (3,2 евро) и Финляндии (4,6 евро).
Дороже всего — Норвегии (18,9 евро), поскольку в этой стране цены почти на все товары на 25% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Украина не представлена ​​в списке.

Справка Finance.ua:

  • Mercedes переделал зарядку электрокаров под стандарт Tesla. С февраля 2025 г. у американских владельцев электромобилей появится возможность пользоваться терминалами с портами стандарта NACS. Электромобили для рынка США будут сразу поставляться с портами, совместимыми с Tesla.
  • Эксперты американской компании JD Power составили рейтинг самых лучших «народных» электромобилей на рынке в 2024 году. Общий показатель индекса владения EVX измеряет удовлетворенность владельцев электромобилей.
  • На Женевском автосалоне награду «Автомобиль года 2024» (Car of the Year 2024) выиграл электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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