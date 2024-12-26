Участники программы «Собственное дело» вернули 85% государственных инвестиций, уплатив ₴4,6 млрд налогов — Finance.ua

Участники программы «Собственное дело» вернули 85% государственных инвестиций, уплатив ₴4,6 млрд налогов Сегодня 18:31 — Казна и Политика

Участники программы «Собственное дело» вернули 85% государственных инвестиций, уплатив ₴4,6 млрд налогов

Участники программы «Собственное дело» уже вернули 85% от инвестированных государством 5,4 млрд грн, уплатив 4,6 млрд грн налогов и сборов за два с половиной года.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Сколько украинцев получили гранты

За этот период более 22 тысяч предпринимателей получили гранты для развития бизнеса, а в результате программы создано более 42 тысяч новых рабочих мест.

Согласно итогам двадцать четвертой волны программы, еще 461 украинец получит гранты на сумму 114 млн грн для развития собственного бизнеса.

Среди получателей микрогрантов 57% составляют женщины, 33% - мужчины, а 10% - юридические лица. Более 70% грантополучателей имеют высшее образование.

Регионы с наибольшим количеством грантополучателей

Больше всего получателей грантов из Львовской (47), Харьковской (47), Ивано-Франковской (39), Киевской (33), Винницкой (28) областей и города Киева (28).

Напомним, программу «Собственное дело» расширили на молодых предпринимателей. Молодежь до 25 лет может получить до 150 тысяч гривен под обязательство зарегистрироваться ФЛП без создания рабочих мест.

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