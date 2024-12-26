Участники программы «Собственное дело» вернули 85% государственных инвестиций, уплатив ₴4,6 млрд налогов — Finance.ua
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Участники программы «Собственное дело» вернули 85% государственных инвестиций, уплатив ₴4,6 млрд налогов

Казна и Политика
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Участники программы «Собственное дело» вернули 85% государственных инвестиций, уплатив ₴4,6 млрд налогов
Участники программы «Собственное дело» вернули 85% государственных инвестиций, уплатив ₴4,6 млрд налогов
Участники программы «Собственное дело» уже вернули 85% от инвестированных государством 5,4 млрд грн, уплатив 4,6 млрд грн налогов и сборов за два с половиной года.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Сколько украинцев получили гранты

За этот период более 22 тысяч предпринимателей получили гранты для развития бизнеса, а в результате программы создано более 42 тысяч новых рабочих мест.
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Согласно итогам двадцать четвертой волны программы, еще 461 украинец получит гранты на сумму 114 млн грн для развития собственного бизнеса.
Среди получателей микрогрантов 57% составляют женщины, 33% - мужчины, а 10% - юридические лица. Более 70% грантополучателей имеют высшее образование.

Регионы с наибольшим количеством грантополучателей

Больше всего получателей грантов из Львовской (47), Харьковской (47), Ивано-Франковской (39), Киевской (33), Винницкой (28) областей и города Киева (28).
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Напомним, программу «Собственное дело» расширили на молодых предпринимателей. Молодежь до 25 лет может получить до 150 тысяч гривен под обязательство зарегистрироваться ФЛП без создания рабочих мест.
По материалам:
Finance.ua
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