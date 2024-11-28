Грантами программы «Власна справа» уже воспользовались 840 представителей легкой промышленности — Finance.ua
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Грантами программы «Власна справа» уже воспользовались 840 представителей легкой промышленности

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За более чем два года действия программы «Власна справа» приняты решения о предоставлении грантов для 840 представителей отрасли легкой промышленности.
Об этом в ходе круглого стола: «Креативные индустрии: как обучать кадры и где искать сотрудников» рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает корреспондент Укринформа.
«Грантовая программа „Власна справа“ позволяет получить до 250 тысяч гривен на свой бизнес. У нас уже есть более 21 тысячи победителей этой программы, из которых 840 — представители легкой промышленности», — сказала Бережная.
По ее информации, в 2024 году на эту программу выделено более 5 млрд грн и такая же сумма предусмотрена в государственном бюджете на 2025 год.
Кроме того, представители fashion-индустрии могут воспользоваться грантом на производство, предусмотренным для перерабатывающей промышленности. В рамках этой программы предприниматель может рассчитывать на государственное финансирование в размере до 8 млн грн.
По условиям этого гранта бизнес должен создать 25 рабочих мест.
Также женщины-предприниматели, которых как раз большинство в сфере легкой промышленности, могут претендовать на грант по программе «Створюй!». Это партнерская программа, участницы которой могут получить $15 тыс. на собственное дело.
«В этом году по этой программе у нас 65 победительниц. И партнерам настолько понравились бизнес-планы и заявки, которые остались без одобрения, что они решили эту программу продлить. Вскоре мы анонсируем старт программы», — добавила Бережная.
По материалам:
Укрінформ
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