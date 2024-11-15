Служба занятости провела аудит грантов по программе «Собственное дело»: сколько подлежат возврату — Finance.ua

Служба занятости провела аудит грантов по программе «Собственное дело»: сколько подлежат возврату Сегодня 11:45 — Личные финансы

Служба занятости провела аудит грантов по программе «Собственное дело»: сколько подлежат возврату

Государственная служба занятости провела аудит 14,5 тыс. выданных микрогрантов, из которых за несоблюдение требований договора подлежит возврату менее 1%.

Об этом сообщила Государственная служба занятости в комментарии Укринформу.

«Количество субъектов хозяйствования — получателей микрогрантов, за которыми состоялся мониторинг и контроль за выполнением условий договора о предоставлении микрогрантов, проведенный по истечении шестимесячного срока ведения деятельности, в настоящее время составляет 14,5 тыс. единиц. Количество решений по возврату средств в связи с нарушениями условий договора составляет менее 1%», — говорится в ответе на информационный запрос.

Чаще всего причинами нарушений со стороны получателей грантов является невыполнение обязательного условия создания рабочих мест и трудоустройства на них работников, а также использование средств микрогранта не по целевому назначению, которое было предусмотрено в бизнес-плане.

Мониторинг и контроль выполнения условий договора микрогранта осуществляют региональные, городские, районные, горрайонные центры занятости, филиалы региональных центров занятости путем периодических выездных осмотров места осуществления хозяйственной деятельности получателя микрогранта. Такой контроль осуществляется в течение трех лет со дня зачисления средств на счет получателя в уполномоченном банке или до выполнения обязательного условия договора микрогранта.

В случае невыполнения обязательного условия договора микрогранта о создании рабочих мест в течение шести месяцев со дня зачисления средств на счет получатель должен вернуть сумму микрогранта в течение одного месяца после истечения шестимесячного периода.

«Программа „Собственное дело“ рассчитана на три года, то есть итоги трехлетнего периода ее работы мы будем подводить уже в сентябре-декабре следующего года. Но я могу сказать, что в этой программе очень высокий показатель эффективности. У нас очень незначительный процент грантов, по которым нужно начинать работу по их возвращению. Почти все выполняют условия договоров», — прокомментировала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Укрінформ По материалам:

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