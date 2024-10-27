«Собственное дело»: Сколько ветеранов и членов их семей получили гранты на развитие бизнеса в рамках программы — Finance.ua

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«Собственное дело»: Сколько ветеранов и членов их семей получили гранты на развитие бизнеса в рамках программы

Казна и Политика
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«Собственное дело»: Сколько ветеранов и членов их семей получили гранты на развитие бизнеса в рамках программы
«Собственное дело»: Сколько ветеранов и членов их семей получили гранты на развитие бизнеса в рамках программы
От старта программы «Собственное дело» в Украине победителями стали уже 1150 ветеранов и членов семей участников боевых действий стали победителями. Государство инвестирует в их бизнес в общей сложности 540 млн грн.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
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«Благодаря финансовой поддержке 70% из них смогут масштабировать бизнес, увеличить объемы производства, овладеть новыми направлениями деятельности, 30% грантополучателей начнут собственное дело с нуля», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
По ее словам, в процессе реализации бизнес-проектов они создадут более 2000 новых рабочих мест во всех регионах страны.

Сколько средств получат на развитие бизнеса

Среди 82 победителей девятнадцатой волны подачи заявлений на гранты 47 участников боевых действий, 35 членов семей ветеранов.
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Отмечается, что 68 грантополучателей получат грант в размере до 500 тыс. грн, 7 — до 250 тыс. грн, а еще 7 — до 1 млн грн.

Самые популярные сферы для развития бизнеса:

Больше всего грантополучателей из Киевской, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областей.
Самые популярные сферы для развития бизнеса среди грантополучателей:
  • оптовая и розничная торговля;
  • перерабатывающая промышленность;
  • временное размещение;
  • организация питания.
Следует отметить, что при получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет.
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Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.
Напомним, молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут подавать заявки на гранты до 150 тыс. грн для начала бизнеса через портал «Дія» в рамках программы «Собственное дело».

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По материалам:
Finance.ua
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