«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса — Finance.ua

«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса
Государство инвестирует 3,5 млрд грн в микрогранты по программе «Собственное дело» на начало и расширение малого бизнеса.
Об этом сообщает Министерство экономики.
«462 украинца признаны победителями третьей в 2024 году волны грантовой программы „Собственное дело“ и получат от государства 111 млн гривен на начало или расширение своего бизнеса. Всего от старта программы ее победителями стали более 14 600 украинцев, в бизнес которых государство инвестирует 3,5 млрд грн», — сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.
Среди получателей микрогрантов третьей волны:
- 51% - женщины;
- 39% - мужчины;
- 10% - юридические лица.
Отмечается, что более 70% получивших финансовую помощь имеют высшее образование.
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Где в Украине получили больше всего грантов:
- Львовская обл. — 62 человека;
- Киевская обл. — 40 человек;
- Сумская обл. — 35 человек;
- Ровенская обл. — 29 человек;
- город Киев — 49 человек.
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители третьей волны, являются:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 167 человек;
- временное размещение и организация питания — 79 человек;
- перерабатывающая промышленность — 56 человек.
Справка Finance.ua:
- по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;
- средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности;
- обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.
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