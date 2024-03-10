«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса — Finance.ua

«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса Сегодня 18:10 — Казна и Политика

«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса

Государство инвестирует 3,5 млрд грн в микрогранты по программе «Собственное дело» на начало и расширение малого бизнеса.

Об этом сообщает Министерство экономики.

«462 украинца признаны победителями третьей в 2024 году волны грантовой программы „Собственное дело“ и получат от государства 111 млн гривен на начало или расширение своего бизнеса. Всего от старта программы ее победителями стали более 14 600 украинцев, в бизнес которых государство инвестирует 3,5 млрд грн», — сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Среди получателей микрогрантов третьей волны:

51% - женщины;

39% - мужчины;

10% - юридические лица.

Отмечается, что более 70% получивших финансовую помощь имеют высшее образование.

Где в Украине получили больше всего грантов:

Львовская обл. — 62 человека;

Киевская обл. — 40 человек;

Сумская обл. — 35 человек;

Ровенская обл. — 29 человек;

город Киев — 49 человек.

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

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Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители третьей волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 167 человек;

временное размещение и организация питания — 79 человек;

перерабатывающая промышленность — 56 человек.

Справка Finance.ua:

по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;

средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности;

обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.

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