«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса — Finance.ua

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«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса

Казна и Политика
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«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса
«Собственное дело»: сколько средств инвестирует государство в микрогранты на начало и расширение малого бизнеса
Государство инвестирует 3,5 млрд грн в микрогранты по программе «Собственное дело» на начало и расширение малого бизнеса.
Об этом сообщает Министерство экономики.
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«462 украинца признаны победителями третьей в 2024 году волны грантовой программы „Собственное дело“ и получат от государства 111 млн гривен на начало или расширение своего бизнеса. Всего от старта программы ее победителями стали более 14 600 украинцев, в бизнес которых государство инвестирует 3,5 млрд грн», — сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Среди получателей микрогрантов третьей волны:

  • 51% - женщины;
  • 39% - мужчины;
  • 10% - юридические лица.
Отмечается, что более 70% получивших финансовую помощь имеют высшее образование.
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Где в Украине получили больше всего грантов:

  • Львовская обл. — 62 человека;
  • Киевская обл. — 40 человек;
  • Сумская обл. — 35 человек;
  • Ровенская обл. — 29 человек;
  • город Киев — 49 человек.
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
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Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители третьей волны, являются:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 167 человек;
  • временное размещение и организация питания — 79 человек;
  • перерабатывающая промышленность — 56 человек.

Справка Finance.ua:

  • по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;
  • средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности;
  • обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.
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По материалам:
Finance.ua
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