По программе «Власна справа» в этом году уже выделили 1,2 миллиарда — Finance.ua

По программе «Власна справа» в этом году уже выделили 1,2 миллиарда Сегодня 09:45 — Личные финансы

По программе «Власна справа» в этом году уже выделили 1,2 миллиарда

С начала года почти 5 тыс. украинцев стали победителями грантовой программы «Власна справа». Им выделено 1,2 млрд грн грантовых средств на начало и развитие бизнеса. В целом от старта программы государство инвестировало в развитие малого бизнеса через микрогранты 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«По результатам семнадцатой волны подачи заявлений на микрогранты победителями признаны 307 украинцев. Они получат 72,6 млн грн на старт или расширение своего бизнеса. С начала этого года мы уже имеем почти 5000 победителей программы, которым будут предоставлены микрогранты на 1,2 млрд грн. За эти средства предприниматели откроют новые компании, будут развивать уже действующие и создадут 11 тысяч новых рабочих мест. Всего с начала запуска программы „Власна справа“ в июле прошлого года государство инвестировало через гранты в развитие малого бизнеса уже 1,7 млрд грн», — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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Среди получателей микрогрантов семнадцатой волны 53% женщин и 47% мужчин. 80% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской (43 человека), Ровенской (39 человек), Ивано-Франковской (26 человек), Киевской (21 человек), Житомирской (21 человек) областей.

Подавляющее большинство грантополучателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители семнадцатой волны:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 94 человека;

перерабатывающая промышленность — 46 человек;

временное размещение и организация питания — 45 человек;

здравоохранение и оказание социальной помощи — 30 человек.

Справка Finance.ua:

по грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;

средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности;

обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.

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Укрінформ По материалам:

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