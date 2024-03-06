Правительство расширило условия предоставления грантов на развитие садоводства — Finance.ua

Правительство расширило условия предоставления грантов на развитие садоводства Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Правительство расширило условия предоставления грантов на развитие садоводства

Правительство приняло постановление, которое расширяет условия предоставления грантов по программе «єРобота» на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Что предлагают

В частности, предлагается изменить условия высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных участках.

Согласно новым нормам, предоставление грантов дополняется следующим содержанием:

гранты предоставляются для высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных земельных участках, общая площадь которого/которых составляет от 1 до 25 гектаров;

допускается расположение между земельными участками хозяйственных путей, прогонов, полезащитных лесных полос и других защитных насаждений, рубежей (рек, ручьев, каналов, лесополос, растительных полос, деревьев, тропинок, оврагов, оврагов, заболоченных земель).

увеличен размер компенсации стоимости проекта высадки винограда до 330 тысяч гривен на гектар насаждений.

Детали программы

Правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса.

В 2023 году издан 131 приказ на гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства (432,8 млн грн) и тепличного хозяйства (159,4 млн грн). Согласно приказам, планируется создание около 15 тысяч рабочих мест.

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта.

Обязательным условием является трудоустройство нужного количества работников. Для садов — от 5 до 10 постоянных и 125−425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц — не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.

Справка Finance.ua:

по программе єРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда;

эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых — это создавать рабочие места.

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