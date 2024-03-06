Правительство расширило условия предоставления грантов на развитие садоводства — Finance.ua

Правительство расширило условия предоставления грантов на развитие садоводства
Правительство приняло постановление, которое расширяет условия предоставления грантов по программе «єРобота» на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Что предлагают
В частности, предлагается изменить условия высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных участках.
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Согласно новым нормам, предоставление грантов дополняется следующим содержанием:
- гранты предоставляются для высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных земельных участках, общая площадь которого/которых составляет от 1 до 25 гектаров;
- допускается расположение между земельными участками хозяйственных путей, прогонов, полезащитных лесных полос и других защитных насаждений, рубежей (рек, ручьев, каналов, лесополос, растительных полос, деревьев, тропинок, оврагов, оврагов, заболоченных земель).
- увеличен размер компенсации стоимости проекта высадки винограда до 330 тысяч гривен на гектар насаждений.
Детали программы
Правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса.
В 2023 году издан 131 приказ на гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства (432,8 млн грн) и тепличного хозяйства (159,4 млн грн). Согласно приказам, планируется создание около 15 тысяч рабочих мест.
Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта.
Обязательным условием является трудоустройство нужного количества работников. Для садов — от 5 до 10 постоянных и 125−425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц — не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.
Справка Finance.ua:
- по программе єРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда;
- эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых — это создавать рабочие места.
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