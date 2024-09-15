Сколько налогов уплатили участники программы «Власна справа» за два года — Finance.ua

Сколько налогов уплатили участники программы «Власна справа» за два года Сегодня 20:19 — Казна и Политика

Сколько налогов уплатили участники программы «Власна справа» за два года

В течение двух лет действия государственной программы поддержки бизнеса «Власна справа» ее участники уплатили в государственный бюджет 2,6 млрд грн налогов.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия «Вторая годовщина грантовой программы «Власна справа».

«По состоянию на сейчас 19,5 тыс. человек стали участниками программы „Власна справа“. Они получили от государства более 4,6 млрд грн и уплатили налоги на сумму 2,6 млрд грн», — отметил глава правительства.

Сколько рабочих мест создано

По его словам, участники программы уже создали 38 тысяч новых рабочих мест, и эта цифра постоянно растет.

Шмыгаль подчеркнул, что малый и средний бизнес восстанавливается активнее других сегментов: если в первый год полномасштабной войны полноценно работали 57% малых и средних предприятий, то на второй год — уже 85%.

Премьер-министр также сообщил, что с апреля 2023 года стартовал ветеранский компонент программы.

Сейчас более тысячи ветеранов и их родственников присоединились к получению государственных грантов на сумму 480 млн грн.

Кроме того, программа «Власна справа» расширила возможности получения грантов для молодежи до 25 лет, жен и мужей погибших воинов, для виноделов, предпринимателей, работающих на территории активных боевых действий.

Мечтаете о больших возможностях? С кредитной картой всегда можно позволить себе больше. Множество вариантов в нашем каталоге.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.