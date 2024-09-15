Сколько налогов уплатили участники программы «Власна справа» за два года — Finance.ua

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Сколько налогов уплатили участники программы «Власна справа» за два года

Казна и Политика
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Сколько налогов уплатили участники программы «Власна справа» за два года
Сколько налогов уплатили участники программы «Власна справа» за два года
В течение двух лет действия государственной программы поддержки бизнеса «Власна справа» ее участники уплатили в государственный бюджет 2,6 млрд грн налогов.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия «Вторая годовщина грантовой программы «Власна справа».
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«По состоянию на сейчас 19,5 тыс. человек стали участниками программы „Власна справа“. Они получили от государства более 4,6 млрд грн и уплатили налоги на сумму 2,6 млрд грн», — отметил глава правительства.

Сколько рабочих мест создано

По его словам, участники программы уже создали 38 тысяч новых рабочих мест, и эта цифра постоянно растет.
Шмыгаль подчеркнул, что малый и средний бизнес восстанавливается активнее других сегментов: если в первый год полномасштабной войны полноценно работали 57% малых и средних предприятий, то на второй год — уже 85%.
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Премьер-министр также сообщил, что с апреля 2023 года стартовал ветеранский компонент программы.
Сейчас более тысячи ветеранов и их родственников присоединились к получению государственных грантов на сумму 480 млн грн.
Кроме того, программа «Власна справа» расширила возможности получения грантов для молодежи до 25 лет, жен и мужей погибших воинов, для виноделов, предпринимателей, работающих на территории активных боевых действий.

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По материалам:
Finance.ua
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