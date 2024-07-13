«Власна справа»: сколько предпринимателей получат средства на развитие бизнеса (инфографика) — Finance.ua

«Власна справа»: сколько предпринимателей получат средства на развитие бизнеса (инфографика) Сегодня 06:09 — Кредит&Депозит

«Власна справа»: сколько предпринимателей получат средства на развитие бизнеса (инфографика)

Более 5,2 тысячи украинцев получат от государства 1,3 млрд грн на развитие собственного дела. 103 млн грн получат победители 12-й волны правительственной программы «Власна справа».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители 12-й волны:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 151 человек;

временное размещение и организация питания — 63 человека;

перерабатывающая промышленность — 51 человек.

Отмечается, что 413 предпринимателей создадут 777 рабочих мест.

Получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн может как действующий предприниматель, так и человек без опыта. Главное условие — создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Государственные деньги можно потратить на приобретение оборудования, сырья или аренду помещения. Подать заявку на получение гранта можно в Дії.

Напомним, как свидетельствуют результаты исследования состояния и потребностей бизнеса в условиях войны, около 36% предпринимателей считают , что состояние их бизнеса улучшится.

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