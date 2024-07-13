«Власна справа»: сколько предпринимателей получат средства на развитие бизнеса (инфографика) — Finance.ua

«Власна справа»: сколько предпринимателей получат средства на развитие бизнеса (инфографика)
Более 5,2 тысячи украинцев получат от государства 1,3 млрд грн на развитие собственного дела. 103 млн грн получат победители 12-й волны правительственной программы «Власна справа».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Самые популярные сферы, в которых будут работать победители 12-й волны:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 151 человек;
- временное размещение и организация питания — 63 человека;
- перерабатывающая промышленность — 51 человек.
Отмечается, что 413 предпринимателей создадут 777 рабочих мест.
Получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн может как действующий предприниматель, так и человек без опыта. Главное условие — создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
Государственные деньги можно потратить на приобретение оборудования, сырья или аренду помещения. Подать заявку на получение гранта можно в Дії.
Напомним, как свидетельствуют результаты исследования состояния и потребностей бизнеса в условиях войны, около 36% предпринимателей считают, что состояние их бизнеса улучшится.
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